بطارية تدوم 45 يوما... شركة صينية تطور ساعة ذكية بإمكانيات مذهلة

أعلنت شركة "موبفوي" الصينية، اليوم الخميس، طرح ساعتها الذكية "TicWatch Pro 3"، والتي تأتي بإمكانيات مذهلة.

وقالت الشركة إن الساعة الجديدة تقدم العديد من الوظائف الصحية والرياضية، إذ تتيح إمكانية تسجيل معدل ضربات القلب وقياس تشبع الأكسجين ومستوى التوتر، بحسب موقع "إي إم نيوز".

ويمكن للساعة الجديدة تسجيل ضغط الهواء والعديد من الرياضات وتحليل وحدات التدريب في أوضاع خاصة، حيث يمكن أيضا التدريب وفقا لنطاقات معدل ضربات القلب.

وتعد من أفضل الساعات المناسبة لرياضة السباحة، لأنها تدعم فئة الحماية "IP68"، كما تحتوي على ميكروفون مدمج يمكنه تسجيل الأصوات المحيطة في نطاق يتراوح من 30 إلى 120 ديسيبل.

تزن الساعة حوالي 42 غراما، وتأتي بأبعاد 47 × 48 × 12.2 ملم، وينبض بداخلها المعالج Snapdragon 4100 مدعوما بذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 8 غيغابايت، كما تعتمد الساعة على Wear OS كنظام تشغيل.

TicWatch 3 Pro is honestly my favorite WearOS watch at the moment. Can't wait for Fossil Gen 6 to get released. I love the Fossil design.



Oh yeah, and it's fast af because of the new @Qualcomm chip in it. pic.twitter.com/ODyIkHrnoc — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 1, 2020

وتدوم البطارية سعة 577 مللي أمبير ساعة حتى 72 ساعة في الوضع Smart أو 45 يوما في الوضع Essential.

TicWatch Pro 3 goes official w/ 72-hr battery, Snapdragon 4100, Wear OS, $299 price@9to5Google pic.twitter.com/HjIlTQwKPh — Soujit Kumar Paul (@soujit_kumar) September 24, 2020

وتأتي الساعة بشاشة FSTN مثبتة فوق لوحة AMOLED مع دعم أنظمة Beidou وGlonass وGalileo وQZSS بالإضافة إلى GPS.

وكانت شركة "موبفوي" أعلنت عن ساعتها "TicWatch GTX" الجديدة في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، التي تتمتع بمقاومة جيدة للغبار والماء وفقا لمعيار "IP68".