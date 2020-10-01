هؤلاء الأشخاص معرضون دائما لارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم واحدا من الأمراض الأكثر انتشارا بين الناس، وتكمن خطورة هذا الارتفاع أن الشخص قد لا يشعر به حتى يصل الأمر إلى مرحلة الخطورة.

ويزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وبحسب وزارة الصحة المصرية، هناك مجموعة من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وقالت الوزارة إن من بين الأشخاص المعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هؤلاء الأشخاص الذين يقللون من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، والأشخاص المصابون ببعض الأمراض مثل مرضى السكر والكوليسترول ومرضى الكلى، والأشخاص الذين يتنالون الكثير من الملح في الطعام.

وأضافت الوزارة أن من بين الأشخاص كذلك المعرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هؤلاء الأشخاص الذين يقللون من تناول البوتاسيوم في الطعام، المدخنون، ومرضى السمنة، لافتة إلى أن إصابة أحد الوالدين بارتفاع ضغط الدم يجعل الشخص معرض أيضا للإصابة به، حيث يميل فرط ضغط الدم إلى الانتقال وراثيًا.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المتقدمين في العمر، والأشخاص المعرضين لانفعالات نفسية وعصبية أيضا معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم

وبحسب موقع "webteb" المتخصص في الشؤون الصحية، يؤدي عدم علاج ضغط الدمٍ المرتفعٍ إلى الإضرار بالأوعية الدموية، أو توقّف القلب، أو انسداد أو تمزّق أوعية دموية في الدماغ، أو ضعف وتضيّق الأوعية الدموية في الكليتين، وأو تكثـُّف، تضيـُّق أو انهتاك الأوعية الدموية في العينين، ويتسبب كذلك في مشاكل في الذاكرة أو في الفهم.