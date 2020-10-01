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    قياس ضغط الدم

    هؤلاء الأشخاص معرضون دائما لارتفاع ضغط الدم

    © Photo / Pixabay//rawpixel / 3254
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    يعد ارتفاع ضغط الدم واحدا من الأمراض الأكثر انتشارا بين الناس، وتكمن خطورة هذا الارتفاع أن الشخص قد لا يشعر به حتى يصل الأمر إلى مرحلة الخطورة.

    ويزيد ارتفاع ضغط الدم من احتمالات الإصابة بمشاكل صحية خطيرة، كالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

    وبحسب وزارة الصحة المصرية، هناك مجموعة من الأشخاص هم الأكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

    وقالت الوزارة إن من بين الأشخاص المعرضين للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هؤلاء الأشخاص الذين يقللون من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين (د)، والأشخاص المصابون ببعض الأمراض مثل مرضى السكر والكوليسترول ومرضى الكلى، والأشخاص الذين يتنالون الكثير من الملح في الطعام.

    الأرق، السهر، النوم
    © flickr.com / American Center for Biological Medicine / Top Recommendations to Combat Insomnia
    دراسة تكشف ارتباطا بين اضطرابات النوم ومشاكل ضغط الدم والأمعاء

    وأضافت الوزارة أن من بين الأشخاص كذلك المعرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم، هؤلاء الأشخاص الذين يقللون من تناول البوتاسيوم في الطعام، المدخنون، ومرضى السمنة، لافتة إلى أن إصابة أحد الوالدين بارتفاع ضغط الدم يجعل الشخص معرض أيضا للإصابة به، حيث يميل فرط ضغط الدم إلى الانتقال وراثيًا.

    وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص المتقدمين في العمر، والأشخاص المعرضين لانفعالات نفسية وعصبية أيضا معرضون للإصابة بارتفاع ضغط الدم

    وبحسب موقع "webteb" المتخصص في الشؤون الصحية، يؤدي عدم علاج ضغط الدمٍ المرتفعٍ إلى الإضرار بالأوعية الدموية، أو توقّف القلب، أو انسداد أو تمزّق أوعية دموية في الدماغ، أو ضعف وتضيّق الأوعية الدموية في الكليتين، وأو تكثـُّف، تضيـُّق أو انهتاك الأوعية الدموية في العينين، ويتسبب كذلك في مشاكل في الذاكرة أو في الفهم.

    انظر أيضا:

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    7 أنواع مختلفة من الملح... بعضها يعالج ضغط الدم والسرطان
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    قائمة بالأشخاص الأكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
    الكلمات الدلالية:
    ارتفاع ضغط الدم, أسباب ضغط الدم, علاج ضغط الدم, أخبار الصحة, ضرر بالصحة, مؤشر الصحة
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