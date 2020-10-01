إيمان فيلاني... أول بطلة خارقة باكستانية في عالم "مارفيل"

وقع اختيار استوديوهات ديزني ومارفيل على الممثلة الباكستانية، إيمان فيلاني، لأداء شخصية البطلة الخارصة "السيدة مارفل".

واختارت مارفيل كلا من عادل العربي وبلال فلاح وشارمين عبيد شينوي وميرا مينون، كمدراء للمشروع.

"السيدة مارفيل" أو كامالا خان، هي مراهقة باكستانية أمريكية تقيم في نيو جيرسي، وتتطلع إلى الأبطال الخارقين مثل الكابتن مارفل، وتمتلك قوة خارقة لتغيير شكل وحجم أعضاء جسدها.

وظهرت "السيدة مارفيل" لأول مرة في عام 2014 كأول شخصية مسلمة لمارفيل تلعب دور البطولة، كما ستصبح أول بطلة خارقة مسلمة تظهر عبر شاشة "استديوهات مارفيل".

وأد كيفن فيغ رئيس استوديوهات مارفيل، أنه سيتم إدراج كامالا خان في أفلام السلسلة المستقبلية.