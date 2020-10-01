العثور على 5 آلاف حيوان ميت في طرود داخل مستودع في الصين

هرع فريق من الأشخاص المعنيين بحماية الحيوان إلى أحد المستودعات في لوهي في مقاطعة خنان الصينية، بعد وصول معلومات عن وجود طرود تم إخفاء عدد كبير من الحيوانات بداخلها.

وتمكن الفريق من إنقاذ حياة 250 حيوانا، وقال المتطوعون بأنهم اكتشفوا ما لا يقل عن 5 آلاف حيوان تم توضيبهم في علب صغيرة.

وجرى نقل الأرانب والقطط والكلاب في أكثر من 6000 صندوق إلى المستودع في وقت سابق.

وتم إنقاذ 50 قطا وكلبا و200 أرنب، وهي أقل من 5 في المئة من كمية الحيوانات، ونفقت الكثير من الحيوانات بسبب الجوع والعطش داخل الصناديق.

وأرسلت الحيوانات التي تم إنقاذها إلى عيادات الحيوانات لتلقي العلاج، بحسب ما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية.

يعتقد أن الحيوانات ربما تكون قد تمت تربيتها في مزارع في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، ثم أرسلت إلى المشترين عبر الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.