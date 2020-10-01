في 60 ثانية فقط... سماعات لاسلكية لهاتفك الذكي تتكيف مع شكل أذنك

قدمت إحدى الشركات حلا لما يعاني منه الملايين حول العالم بشأن سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بهواتفهم الذكية، والتي تسبب ألما وتهيجا بسبب أطرافها المصنوعة من السليكون.

وتتميز السماعات، وهي من إنتاج شركات "UE"، بأنها قادرة على التكيف على شكل أي أذن بفضل احتوائها على هلام (جيل)، والذي يتشكل على حجم الأذن تماما بمجرد إحداث التوافق مع هاتفك الذكي في 60 ثانية فقط، بحسب موقع "ذا فيرج".

وقالت الشركة في بيان لها إن سماعاتها الجديد "ستصلب شكل أذنيك بشكل دائم"، وأن هذه الملاءمة الشخصية ستوفر راحة للأذن خالية من الضغط أو الألم أو التهيج، حتى بعد الاستخدام المطول".

وأضافت أن سماعات "UE Fits" "توفر عزلا فائقا للضوضاء السلبية، وذلك لأن أطرافها المجهزة تخلق إحكاما طبيعيا يمنع الضوضاء المحيطة.

MUST TRY THESE. The new UE Fits true wireless earbuds from Ultimate Ears have gel-filled tips that harden inside your ears for a perfect fit. You start the mold process with an app on your phone, and it takes under 60 seconds.https://t.co/q174NfxvDc pic.twitter.com/Ml9DqFSuF8 — Chris Welch (@chriswelch) October 1, 2020

وعن كيفية عمل السماعات اللاسلكية الجديدة لكي تتكيف مع شكل الأذن، فذلك بفضل استخدامها تقنية "Lightform" التي تندمج مع مصابيح "LED" المدمجة والمزودة بالسماعات، والتي تساعد على تشكيل الأطراف لتلائم محيط أذنيك.

ويبلغ سعر سماعات "UE Fits" الجديدة 249 دولارا أمريكيا، وتتمتع بعمر بطارية متواصل يصل إلى 8 ساعات، وتتنوع ألوانها بين الألوان الرمادي والأرجواني الفاتح والأزرق البحري، كما أنها مقاومة للعرق والماء، وتتكيف مع هواتف "آيفون" و"أندرويد".