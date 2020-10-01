محامي الطيار الموقوف لجمهور محمد رمضان بعد البراءة: القضية لم تنته

أدلى محامي الطيار المصري الموقوف عن العمل، أشرف أبو اليسر، بتصريحات جديدة بعد صدور حكم ببراءة الفنان محمد رمضان، في النزاع القائم بينهما.

وأوضح المحامي مجدي حلمي في تصريحات لموقع "إي تي بالعربي" أنه "على الرغم من صدور هذا الحكم، إلا أنه قد تحقق الهدف المرجو من هذه الجنحة، وهو منع محمد رمضان من التعرض للطيار أو حتى ذكر اسمه في أي حوار تلفزيوني أو صحفي لحين صدور الحكم في دعوى التعويض الرئيسية بمبلغ 25 مليون جنيه".

ولفت حلمي إلى أن دعوى التعويض المرفوعة من جانب موكله ما زالت قائمة، وتم إحالتها إلى لجنة ثلاثية من الخبراء، والمكونة من اثنين من خبراء الملكية الفكرية، إلى جانب خبير من وزارة الطيران المدني لإثبات الأضرار التي لحقت بالطيار أشرف أبو اليسر، بسبب نشر صورته دون إذن.

كما نوّه المحامي مجدي حلمي إلى وجود بلاغ مقدم إلى النائب العام من موكله الطيار أشرف أبو اليسر "بسبب الإساءة والسخرية من قرار فصله وسحب رخصته مدى الحياة، والذي تم قيده برقم 70 من سنة 2020 جنح اقتصادية، وهذه الواقعة مؤثمة بالقانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

وأكد محامي أشرف أبو اليسر أن أنهم "مستمرون لحين حصول أشرف أبو اليسر جميع حقوقه التي تجبر كل الأضرار التي لحقت به بسبب أفعال وأقوال محمد رمضان"، بحسب قوله.

وحصل الفنان المصري، محمد رمضان، أمس الأربعاء، على حكم بالبراءة في قضية اتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر.

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، في محافظة الجيزة، غرب القاهرة، بقبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة، لاتهامه بسب وقذف الطيار، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر بحقه والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه، وفقا لموقع "بوابة أخبار اليوم".

بدأت تفاصيل القضية، بدعوى ضد الفنان محمد رمضان، قالت إنه "نشر فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى".

وقضت المحكمة بناء على تلك الدعوى، بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه، فى اتهامه بنشر فيديوهات على الانترنت تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار الموقوف".

وعقب الحكم تقدم بالاستئناف محامي وكيل الفنان محمد رمضان، وذلك بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية المقدرة من قبل المحكمة بـ10 آلاف جنيه، وعليه قضت محكمة الاستئناف اليوم بالبراءة.