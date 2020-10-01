خطوات بسيطة تضمن بها الحفاظ على صحتك مع الانتقال من الصيف إلى الخريف

مع نهاية فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة وبدء أوراق الشجر في التساقط احتفاء ببداية فصل الخريف الذي يسبق برودة الشتاء القارسة، فإن صحتك تكون مهددة ويلزم عليك حمايتها من مخاطر عدة مثل نزلات البرد والاضطراب الموسمي العاطفي.

ويعرض موقع "إسبريسو" 10 نصائح بسيطة في متناول الجميع لحماية الصحة مع تغير فصول السنة:

1) الجيم

لا تدع الطقس البارد يقطع نظام التمرين، إذ بصرف النظر أن التمارين الجسدية تخافظ الحفاظ على لياقتك، فإن البقاء نشيطا يمكن أن يساعدك في تقليل الإصابة بنزلات البرد بشكل أقل وأقل حدة خلال فصلي الخريف والشتاء، ووفقا لبحث من المجلة البريطانية للطب الرياضي فقد وجد أن شدة أعراض البرد انخفضت بنسبة تزيد عن 40% في المشاركين الذين يتمتعون بلياقة بدنية.

2) تناول الأسمك

يمكن أن تساعدك زيادة تناول فيتامين "د" خلال موسم البرد على تجنب الالتهابات الفيروسية، وفقا لبحث من مجلة "Journal of Leukocyte Biology". وسيساعدك إجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي على حماية نفسك من الأمراض الموسمية، وتشمل مصادر هذا الفيتامين الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والرنجة.

Mackerel, Spinach and Tomatoes A great morning breakfast incorporating some oily fish into your diet. Also goes well with a poached egg on top. Try with a variety of seasoning’s and also add mushrooms too if you prefer. For the recipe go to https://t.co/3LkkcvR0Ne pic.twitter.com/YrBWE4tk6S — Steve Grant Health (@GrantHealth) September 29, 2020

3) تجنب المرضى

مع تغير الموسم ستجد أن الكثير من الناس يصابون بنزلات البرد ويمرضون، ويعد الحفاظ على مسافة بينك وبين هؤلاء الأشخاص طريقة بسيطة لتجنب الإصابة بفيروس، وفقا للمعلومات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وحاول أن تتجنب الاتصال الجسدي مع المرضى مثل معانقتهم.

4) غسل اليدين

قد يكون غسل يديك جيدا طريقة لحماية نفسك من نزلات البرد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وإذا لمست سطحا أو صافحت شخصا يحمل فيروسا تنفسيا فقد تصاب بالمرض بسهولة.

استخدم الصابون والماء أو معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بانتظام لتقليل مستوى المخاطر.

Soap and water remain one of our best defences to stop coronavirus spreading. Wash your hands regularly throughout the day, especially when returning home. #KeepWalesSafepic.twitter.com/8bguLDjL2g — Welsh Government (@WelshGovernment) September 18, 2020

5) العلاج بالضوء

إذا كنت تشعر بالحزن أو انعدام قيمتك في المجتمع أو بالذنب أو القلق، قد تكون مصابا بنوع من الاكتئاب يُعرف باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي" والذي يؤثر عادةً على الأشخاص في أشهر الخريف والشتاء.

ويعد العلاج بالضوء هو أحد الأساليب التي يمكنك استخدامها لمكافحة هذه المشكلة في المنزل، ويمكن أن يساعدك استخدام صندوق العلاج بالضوء لمدة 20 دقيقة أو أكثر يوميا في تخفيف أعراض الحالة، وفقا لجمعية الطب النفسي الأمريكية.

6) اخرج من المنزل

بينما يكون ضوء الشمس قليلا خلال الأشهر الباردة، يجب أن تحاول التقاطه عندما تستطيع، كما تقترح الجمعية الأمريكية للطب النفسي أيضا أن قضاء الوقت بالخارج وزيادة تعرضك لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.

7) كن اجتماعيا

طريقة أخرى يمكنك من خلالها التغلب على أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي وهي البقاء على اتصال مع الأشخاص من حولك، وفقا لجمعية الطب النفسي الأمريكية.

ويمكن أن تساعد المشاركة في الأنشطة الجماعية والتواصل الاجتماعي مع أصدقائك وعائلتك والبقاء على اتصال مع الأشخاص من حولك في تخفيف أعراض الاكتئاب.

8) الكثير من الماء

إن إبقاء جسمك رطبا مهم دائما، ومع ذلك عندما يصبح الطقس أكثر برودة يكون الأمر أكثر أهمية، إذ تشير المعلومات الواردة من النظام الصحي بجامعة ميشيغان إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في الوقاية من التهاب الحنجرة الفيروسي، وهو التهاب شائع في الحلق خلال فصل الشتاء.

9) التدخين

قد يعني التدخين خلال موسم البرد أنك ستصاب بمرض أكثر مما قد تكون عليه، وتشير الأبحاث من جامعة ييل إلى أن تدخين السجائر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب الرئة وتلفها عندما يكون لديك فيروس.

وفي حين أن الإقلاع عن هذه العادة قد يكون صعبا، فإن إجراء التغيير قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك.

10) نظف ثلاجتك

هناك نوع آخر من الحساسية الداخلية الشائعة وهو العفن، والذي يمكن أن يعيش داخل منزلك وينتشر في المطابخ والحمامات، وتوصي الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة بتنظيف أدراج الثلاجة بانتظام لتجنب العفن في منزلك.

كما يمكنك استخدام مزيل الرطوبة في المناطق الرطبة، وفي حالة العفن الخطير، اطلب المساعدة من المتخصصين.