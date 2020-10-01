تسجيل
21:00 GMT01 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    نزلة برد - إنفلونزا

    خطوات بسيطة تضمن بها الحفاظ على صحتك مع الانتقال من الصيف إلى الخريف

    © CC0
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104410/72/1044107226_0:213:1920:1293_1200x675_80_0_0_75bc919f92760c4d100fe34d2540bde5.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202010011046707932-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81/

    مع نهاية فصل الصيف بدرجات حرارته المرتفعة وبدء أوراق الشجر في التساقط احتفاء ببداية فصل الخريف الذي يسبق برودة الشتاء القارسة، فإن صحتك تكون مهددة ويلزم عليك حمايتها من مخاطر عدة مثل نزلات البرد والاضطراب الموسمي العاطفي.

     ويعرض موقع "إسبريسو" 10 نصائح بسيطة في متناول الجميع لحماية الصحة مع تغير فصول السنة:

    1) الجيم

    لا تدع الطقس البارد يقطع نظام التمرين، إذ بصرف النظر أن التمارين الجسدية تخافظ الحفاظ على لياقتك، فإن البقاء نشيطا يمكن أن يساعدك في تقليل الإصابة بنزلات البرد بشكل أقل وأقل حدة خلال فصلي الخريف والشتاء، ووفقا لبحث من المجلة البريطانية للطب الرياضي فقد وجد أن شدة أعراض البرد انخفضت بنسبة تزيد عن 40% في المشاركين الذين يتمتعون بلياقة بدنية.

    2) تناول الأسمك

    يمكن أن تساعدك زيادة تناول فيتامين "د" خلال موسم البرد على تجنب الالتهابات الفيروسية، وفقا لبحث من مجلة "Journal of Leukocyte Biology". وسيساعدك إجراء تغييرات صغيرة على نظامك الغذائي على حماية نفسك من الأمراض الموسمية، وتشمل مصادر هذا الفيتامين الأسماك الزيتية، مثل السلمون والسلمون المرقط والسردين والرنجة.

    3) تجنب المرضى

    مع تغير الموسم ستجد أن الكثير من الناس يصابون بنزلات البرد ويمرضون، ويعد الحفاظ على مسافة بينك وبين هؤلاء الأشخاص طريقة بسيطة لتجنب الإصابة بفيروس، وفقا للمعلومات الواردة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وحاول أن تتجنب الاتصال الجسدي مع المرضى مثل معانقتهم.

    4) غسل اليدين

    قد يكون غسل يديك جيدا طريقة لحماية نفسك من نزلات البرد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وإذا لمست سطحا أو صافحت شخصا يحمل فيروسا تنفسيا فقد تصاب بالمرض بسهولة.

    استخدم الصابون والماء أو معقم اليدين الذي يحتوي على الكحول بانتظام لتقليل مستوى المخاطر.

    5) العلاج بالضوء

    إذا كنت تشعر بالحزن أو انعدام قيمتك في المجتمع أو بالذنب أو القلق، قد تكون مصابا بنوع من الاكتئاب يُعرف باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي" والذي يؤثر عادةً على الأشخاص في أشهر الخريف والشتاء.

    ويعد العلاج بالضوء هو أحد الأساليب التي يمكنك استخدامها لمكافحة هذه المشكلة في المنزل، ويمكن أن يساعدك استخدام صندوق العلاج بالضوء لمدة 20 دقيقة أو أكثر يوميا في تخفيف أعراض الحالة، وفقا لجمعية الطب النفسي الأمريكية.

    6) اخرج من المنزل

    بينما يكون ضوء الشمس قليلا خلال الأشهر الباردة، يجب أن تحاول التقاطه عندما تستطيع، كما تقترح الجمعية الأمريكية للطب النفسي أيضا أن قضاء الوقت بالخارج وزيادة تعرضك لأشعة الشمس يمكن أن يساعد في تقليل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي.

    7) كن اجتماعيا

    الإقلاع عن التدخين
    © Photo / CC0 Creative Commons
    دراسة تحذر من التدخين: يتسبب في مضاعفة عدوى "كوفيد 19"
    طريقة أخرى يمكنك من خلالها التغلب على أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي وهي البقاء على اتصال مع الأشخاص من حولك، وفقا لجمعية الطب النفسي الأمريكية.

    ويمكن أن تساعد المشاركة في الأنشطة الجماعية والتواصل الاجتماعي مع أصدقائك وعائلتك والبقاء على اتصال مع الأشخاص من حولك في تخفيف أعراض الاكتئاب.

    8) الكثير من الماء

    إن إبقاء جسمك رطبا مهم دائما، ومع ذلك عندما يصبح الطقس أكثر برودة يكون الأمر أكثر أهمية، إذ تشير المعلومات الواردة من النظام الصحي بجامعة ميشيغان إلى أن مياه الشرب يمكن أن تساعد في الوقاية من التهاب الحنجرة الفيروسي، وهو التهاب شائع في الحلق خلال فصل الشتاء.

    9) التدخين

    قد يعني التدخين خلال موسم البرد أنك ستصاب بمرض أكثر مما قد تكون عليه، وتشير الأبحاث من جامعة ييل إلى أن تدخين السجائر يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التهاب الرئة وتلفها عندما يكون لديك فيروس.

    وفي حين أن الإقلاع عن هذه العادة قد يكون صعبا، فإن إجراء التغيير قد يكون له تأثير إيجابي على صحتك.

    10) نظف ثلاجتك

    هناك نوع آخر من الحساسية الداخلية الشائعة وهو العفن، والذي يمكن أن يعيش داخل منزلك وينتشر في المطابخ والحمامات، وتوصي الكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة بتنظيف أدراج الثلاجة بانتظام لتجنب العفن في منزلك.

    كما يمكنك استخدام مزيل الرطوبة في المناطق الرطبة، وفي حالة العفن الخطير، اطلب المساعدة من المتخصصين.

    انظر أيضا:

    مصر... تقلبات جوية حادة مع بداية الخريف الأربعاء
    أطباء أمريكيون يتنبؤون بـ"خريف مروع" في الولايات المتحدة
    آلاف الدراجات النارية تجوب شوارع موسكو في موكب ختام خريف 2020... فيديو
    أبرز أطعمة الحصاد الخريفي
    طرق لتقوية المناعة في الخريف
    الكلمات الدلالية:
    منوعات, طب, صحة, الخريف
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زوار برفقة كلابهم في مقهى Barking Lot في مدينة الخبر، المملكة العربية السعودية 25 سبتمبر 2020
    فنجان قهوة برفقة كلبك... افتتاح مقهى جميل في السعودية
    المكواة أيضا لديها أذنين
    المكواة أيضا لديها أذنان
    في يومها العالمي.. فوائد القهوة وأضرارها
    في يومها العالمي... فوائد القهوة وأضرارها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك