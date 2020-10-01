أحمد السقا يقرأ "آية" قبل مشاهد الأكشن... وهذا رأيه في أحمد حلمي ورامز جلال

كشف الفنان المصري، أحمد السقا، أسرارا عن صديقيه الفنانين، رامز جلال وأحمد حلمي، وذلك من واقع صداقتهما الوطيدة التي تعود إلى أيام دراستهم في معهد الفنون المسرحية.

وأشار السقا خلال استضافته في حلقة، اليوم الخميس، من برنامج "معكم" المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية إلى أن رامز جلال "عشرة عمر" بحسب وصفه، كاشفا أن جلال كان "مقفول عليه جدا من جانب عائلته بأيام الدراسة".

ولفت السقا إلى أن والدة رامز جلال كانت تخشى عليه جدا، وكان هو من ناحيته يحرص على تناول شطائر الكفتة والمربى والحلاوة بالقشطة التي كانت تعدها له عند خروجه من المنزل خوفا من غضبها.

وأكد أحمد السقا أن رامز جلال مازال طيبا، ولكن طابع الشقاوة لم يغادره طوال حياته.

أما الفنان أحمد حلمي، فأكد أحمد السقا أنه كان "بوهيميا"، وكان أقوى شخص في مصر يرسم بورتريهات، وكان يرسم على معطفه، وكان لا يحضر موادا دراسية في المعهد ويؤجلها للعام المقبل لعدم اقتناعه بها.

من ناحية أخرى، كشف أحمد السقا لبرنامج "معكم" أنه يقوم بقراءة ورد قرآني ثابت قبل أداء أي مشهد "أكشن" في أفلامه السينمائية، وفي المقدمة قراءة آية الكرسي.

ولفت إلى أن أصعب مشاهد الأكشن في حياته كانت في احتراقه بنهاية فيلم "إبراهيم الأبيض"، وكذك مشهد ركضه فوق سور مجرى العيون من نفس الفيلم، معلقا: "كانت قفزة حرة، لم يكن سينقذني أحد".