دب متوحش يهجم على رجل بالقرب من منزله في اليابان

بينما كان مواطن ياباني يغادر منزله للعمل، هاجمه دب متوحش، بالقرب من محطة في كيتاكاتا بمحافظة فوكوشيما باليابان، فأصيب الرجل بجروح طفيفة.

طوكيو - سبوتنيك: هاجم دب رجلًا بجوار منزله بالقرب من محطة في كيتاكاتا بمحافظة فوكوشيما باليابان.

وتلقت الشرطة، صباح الجمعة، بلاغا مفاده أن دبًا يتجول في المدينة، وعثر ضباط الشرطة الذين توجهوا إلى المكان على جريح بالقرب من منزل على بعد 150 مترا من المخفر، كان يغادر المنزل متوجها إلى العمل عندما هاجمه دب. أصيب الرجل بجروح طفيفة، وهرب الدب.

يقول سكان الحي القدماء إن هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا في المدينة، في غضون ذلك، تبحث الشرطة ورجال الإطفاء عن الوحش.