أبرز الشخصيات العالمية التي أصيبت بـ"كوفيد-19" وفقا للترتيب الزمني

تسبب فيروس كورونا المستجد حتى الآن في وفاة ما يربو على مليون شخص حول العالم، فقد أصاب أكثر من 33 مليونا، من بين هؤلاء شخصيات بارزة في عالم السياسة والفن.

أبرز الشخصيات التي أصيبت بالعدوى (وفق الترتيب الزمني):

- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر"، اليوم الجمعة، إن التحاليل أثبتت إصابته هو والسيدة الأولى ميلانيا بفيروس كورونا المستجد. وذكر ترامب في تغريدة في وقت متأخر الليلة الماضية "سنبدأ عملية الحجر الصحي والتعافي على الفور. سنتجاوز ذلك معا".

وجاءت النتائج بعد أنباء تفيد بإصابة هوب هيكس، وهي مستشارة بارزة ومساعدة موثوق بها لترامب، بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس.

- ثبتت إصابة الممثل البريطاني روبرت باتينسون بكوفيد-19 في الثالث من سبتمبر أيلول وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام مما تسبب في وقف إنتاج فيلم (ذا باتمان).

- قال نجم أفلام الحركة دواين جونسون، الملقب بالصخرة (ذا روك)، في رسالة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في الثاني من سبتمبر أيلول إنه أصيب بالمرض هو وزوجته وطفليهما لكنهم تعافوا جميعا. وفقا لـ "رويترز".

- الممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس الذي أدى دور البطولة في فيلم (ماسك أوف زورو) أو "قناع زورو" وعشرات الأفلام الأخرى أعلن في العاشر من أغسطس آب، الذي وافق عيد ميلاده الستين، أنه مصاب بالمرض ويخضع لحجر صحي.

- الممثل الأمريكي براين كرانستون قال إنه أصيب بالمرض وتماثل للشفاء عبر مقطع للفيديو نشره على إنستغرام يوم 30 يوليو تموز وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام.

- مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين كان في 27 يوليو تموز أرفع مسؤول في الدائرة المقربة لترامب تثبت إصابته بالمرض.

- الممثل الهندي الشهير أميتاب باتشان ونجله الممثل أبهيشيك قالا في 11 يوليو تموز إنهما أصيبا بالمرض.

- الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو (65 عاما) قال في السابع من يوليو تموز إنه أصيب بكورونا بعد أشهر من تهوينه من خطورة الجائحة.

- الممثل توني شلهوب (66 عاما) الذي قام بدور البطولة في مسلسلات شهيرة مثل (مانك) و(ذا مارفليس ميسيز مايزل) كشف في مايو أيار أنه تعافى هو وزوجته من كورونا.

- رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (55 عاما) دخل إلى المستشفى في الخامس من أبريل نيسان بعد أن عانى من أعراض الحمى والسعال لأكثر من عشرة أيام وقضى أسبوعا في المستشفى شمل ثلاث ليال في العناية المركزة.

- المغنية الأمريكية بينك (40 عاما) قالت في الخامس من أبريل نيسان إن الفحوص أثبتت إصابتها بكوفيد-19 قبل أسبوعين وإنها تعافت وتبرعت بمليار دولار لجهود التخفيف عن المتضررين من الجائحة.

- مغني الأوبرا الإيطالي الشهير آندريا بوتشيلي (61 عاما) قال إنه شعر بأنه "يعيش في كابوس" خلال معركته للتعافي من كورونا في مارس آذار.

- توم هانكس الممثل الحاصل على أوسكار وزوجته الممثلة ريتا ويلسون ثبتت إصابتهما في مارس آذار عندما كانا في أستراليا لدى عمل هانكس في أحد الأفلام.

- منتج الأفلام السابق هارفي واينستين (68 عاما) الذي يقضي عقوبة بالسجن بسبب الإدانة بالاعتداء الجنسي والاغتصاب أصيب بكورونا في مارس آذار وفقا لما ذكره رئيس نقابة العاملين في السجون.

- ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز (71 عاما) ثبتت إصابته بالمرض وأعلن مقر إقامته ذلك في 25 مارس آذار. والتزم وريث العرش البريطاني بعزل ذاتي في مقر إقامته في اسكتلندا لسبعة أيام لكن لم تظهر عليه سوى أعراض خفيفة.

- مغني الأوبرا الإسباني بلاثيدو دومينجو (79 عاما) قال في 22 مارس آذار إنه أصيب بالمرض ودخل في عزل ذاتي هو وأسرته.

- قال مكتب الأمير ألبرت أمير موناكو (62 عاما) في بيان إن الفحوص أثبتت إصابة الأمير بفيروس كورونا في 19 مارس آذار لكن صحته لم تكن في خطر.

- صوفي ترودو (45 عاما) زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ثبتت إصابتها بالمرض في 12 مارس آذار وعزلت الأسرة بأكملها نفسها لأسبوعين.