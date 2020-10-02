عودة أنشطة الأوبرا في القاهرة والإسكندرية... إحياء حفل لأعمال الموسيقار بليغ حمدي

ينظم مسرح الجمهورية حفلاً من أعمال الموسيقار بليغ حمدي بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وذلك في تمام الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ومن المقرر أن يحييها كل من آية عبد الله، وأحمد سعيد، وحنان عصام.

المعروف أن الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي ولد في حي شبرا في القاهرة في 7 أكتوبر عام 1931، وكان والده يعمل أستاذا للفيزياء في جامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حاليا)، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر وفي سن الثانية عشرة حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى، إلا أن سنه الصغير حال دون ذلك، والتحق بمدرسة شبرا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وقدم عديدا من ألحانه لكبار المطربين في الوطن العربي أبرزهما "أم كلثوم"، وعبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية، وشادية، ونجاة الصغيرة، وصباح، ومحمد رشدي، وسميرة سعيد، وميادة الحناوي وغيرهم من أشهر مطربي زمن الفن الجميل، كما تزوج من الفنانة وردة وشكل معها ثنائيا غنائيا.

يتضمن برنامج الحفل نخبة من أجمل أعمال الطرب الموسيقار الكبير الراحل بليغ حمدي، منها: "سواح"، "أعز الناس" لعبد الحليم حافظ، "حب ايه"،"بعيد عنك" لأم كلثوم، "حكايتي مع الزمان،"وحشتوني" لوردة الجزائرية،" تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد، ولفايدة كامل هما "ليه لأ"، و"ليه فاتني ليه".

يعتبر مسرح الجمهورية من المسارح الأنيقة بجانب قصر عابدين الملكي وتتبع إدارته لدار الأوبرا المصرية وهو مصمم بواجهة جميلة وتقام على خشبة المسرح المتسعة العروض الفنية المتوسطة الحجم.

ويشمل برنامج عودة أنشطة الأوبرا بالقاهرة والإسكندرية، حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منهم المطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفوني، رائد موسيقى ‏الجاز يحيى خليل والنفيخة، مسار إجباري، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشني - الشيخ إيهاب يونس، بغدادي بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الأرتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر ‏بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط ‏البلد.