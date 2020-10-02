تدخل الأرض بسرعة 238 ألف كيلومتر... الكوكب على موعد مع عرض ساحر.. صور

يدخل كوكب الأرض في مدار مذنب "هالي" الشهير، والذي خلّف آلاف قطع الحطام عند عبوره نظامنا الشمسي، ما يتيح فرصة رائعة للاستمتاع بعرض "تتساقط فيه النجوم على الأرض".

ويستعد مراقبو النجوم للاستمتاع بمشهد رائع، هذا الشهر، عندما تضيء مئات "النجوم المتساقطة من السماء" خلال دخول كوكب الأرض في الدش النيزكي المعروف باسم "Orionid".

ويتزامن هذا الحدث الكوني مع دخول كوكب الأرض عبر مسار من الحطام الذي خلفه المذنب الشهير هالي، والذي يعتبر أحد أبرز مذنبات الدش النيزكي.

وبحسب العلماء، فإن هذه النيازك الصغيرة يكنها التحرك بسرعة 148 ألف ميل (نحو 238 ألف كيلومترا) في الساعة في الغلاف الجوي لكوكب الأرض، لكنها تتبخر بسرعة شديدة نتيجة ارتفاع حرارتها بشكل كبير، وتترك آثارا غازية في السماء تدوم لبضع ثوان، بحسب صحيفة "ديلي ميل".

وتحدث هذه الظاهرة عادة في السماء، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، بدءا من الثاني حتى السابع من الشهر الجاري، لكن الخبراء يتوقعون ذروة هذه الظاهرة صباح 21 أكتوبر/ تشرين الأول.

Mark your calendars! Three epic astronomy events in October: Mars Opposition on Oct. 13, Orionid Meteor Shower Oct. 20-21 and Blue Moon on Halloween, Oct. 31. Please RT and share with your astrogeeks pic.twitter.com/zwHGj2lrd8 — Antonio Paris (@AntonioParis) September 28, 2020

وتعتبر وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" هذه الظاهرة، واحدة من أجمل ظواهر الفضاء التي يتم رصدها من كوكب الأرض من خلال العين المجردة، والتي يمكن رصدها من نصفي الكرة الشمالي والجنوبي لكوكب الأرض.

The Orionid meteor shower is active, and will peak on the morning of Oct 22. The shower is created from debris of Comet Halley. Rates around 20-30 an hour, may be seen on the morning of the 22nd. Note good rates may be seen few weeks before the maximum date. pic.twitter.com/Ii2Eo5nxkw — Con Stoitsis (@vivstoitsis) September 28, 2020

وأشارت الوكالة إلى ضرورة الابتعاد بشكل كاف عن أضواء المدينة والشوارع والذهاب إلى حديقة أو غابة بعيدة مع كرسي ولحاف، "في أقل من 30 دقيقة في الظلام، ستتكيف عيناك وستبدأ في رؤية الشهب" والاستمتاع بعرض جميل لا يمكن تفويته، لواحدة من أجمل ظواهر الكون.