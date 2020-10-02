أحمد السقا: والد مجدي كامل طردني مع عدد من زملائي النجوم... فيديو

وعلق الفنان أحمد السقا، عبر فضائية "سي بي سي"، على صورة في المعهد، تجمعه مع زملائه هشام المليجي ومجدي كامل، أن الأخير كان مصدر دخل الشلة.

وأضاف أنه كان يحصل على منحة التميز؛ لحصوله على المركز الأول في الدفعة، وكانت 14 جنيها.

وتابع "الصورة كان في يوم بالليل ماكانش معانا فلوس نروح"، مشيرا إلى أن "شقيق مجدي كامل كان يمتلك محل ملابس لماركات معينة، وكنا نأخذ منه ملابس يوم الخميس من أجل الخروج في هذا اليوم".

وكشف السقا تفاصيل واقعة طريفة مع والد مجدي كامل، قائلا إن والد مجدي أعطاهم غرفة كانت مخزنا لبضاعته؛ لكي يناموا فيها، "وكان مجدي كامل وزملاؤه يتسللون إلى السوبر ماركت الخاص بوالد الأول عن طريق نسخة احتياطية ليحصلوا على الأكل والتموين اللازم ليأكلوا منه، ودهنت هذه الغرفة كشكر لوالد مجدي على هذه الاستضافة"

واستكمل "أن الغرفة التي كانت مخزنا، دخل مرة والد مجدي كامل لينقل التموين الخاص به، إلى المحل؛ ليبيعه فوجده وزملاءه قد فرغوا التموين وفرشوا "الشكاير" على الأرض، فقام بطردهم من الغرفة التي كانت مأوى لرامز جلال ومحمد سعد ومحمد الوكيل، وعدد من النجوم قبل أن يشقوا طريق الفن".