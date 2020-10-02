أحلام تفاجئ جمهورها وتظهر في فيديو أثناء تلقيها لقاحا تجريبيا مضادا لكورونا

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام، جمهورها بظهورها في مقطع فيديو أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".

وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".

ويظهر في الفيديو أنها "بالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقا لإنقاذ العالم من هذه العدوى".

وكانت الفنانة الإماراتية قد تعرضت وللمرة الأولى في تاريخها الفني لموقف صادم، تسبب في بكائها على خشبة المسرح.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا من حفل أحلام الذي أحيته في وقت سابق في السعودية، بمناسبة اليوم الوطني الـ90، والذي أكدت فيه أنها مفتقدة لجمهورها، بعد أن تم إبلاغها عقب وصولها إلى جدة بإلغاء الحضور الجماهيري وبث الحفلات عبر شبكة الإنترنت (أونلاين).

وقالت أحلام باكية خلال الحفل الذي أذيع عبر منصة "شاهد في آي بي": "أحس إنه دائما الفنان ولو شال معاه صوت حلو وحضور حلو وأغاني حلوة إلا من غير جمهوره هو تاج راسه.. أقول جمهور اليوم أنا فقدتكم.. إن شاء الله ياربي تزول هالغمة ونجتمع من جديد".