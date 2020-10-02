ليس أول ظهور... زينة تشارك فيديو لطفليها التوأم المنسوبين لأحمد عز

أثارت الصورة التي شاركتها الفنانة المصرية، زينة، لتوأمها "عز الدين وزين الدين"، اليوم الجمعة، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليزعم بعض المستخدمين أن هذا هو أول ظهور لهما، لكنهم مخطئين.

فمن يتتبع حساب زينة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، سيدرك أنها حريصة على توثيق لحظات خاصة لهما منذ ولادتهما قبل 7 سنوات.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2019، شاركت زينة مقطعا مصورا لهما وهما يحاولان تسلق السلم للصعود إلى والدتهما قبل أن تنزل على الحبال، ولم تلاحظ زينة ذلك وتم نشر الفيديو ليظهر ابناها لأول مرة، بحسب مجلة "لها".

وشاركت زينة، اليوم الجمعة، صورة حديثة لطفليها "عز الدين" و"زين الدين" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، دون أن تظهر ملامحهما مثلما اعتادت منذ ولادتهما.

ووجهت زينة رسالة لنجليها هي: "لقد ولدت من 7 سنين لحظة ميلاد زين وعز ومازال المشوار طويل، يارب أحميهم وأحفظهم.. يارب أطل في عمري وقدرني أسعدهم وأربيهم أحسن تربية وأطلعهم رجالة ينفعوا نفسهم وبلدهم، احمدك وأشكرك يارب لا أملك غير الشكر لله وحده".

وتفاعل العديد من متابعي زينة على "إنستغرام" مع صورة توأمها ورسالتها لهم، وتمنوا أن يحفظهم الله ويقويها على تربيتهم، فيما اعتبرها البعض "أم عظيمة ومكافحة لأولادها".

وتحرص زينة على تسجيل لحظات من حياة توأمها، ومنها في عام 2016 عندما شاركت صورا من حفل عيد ميلادهما، بحضور الفنانة المصرية، مي عز الدين، والإعلامية المصرية، شريهان أبو الحسن.

View this post on Instagram 🎈🎈🎈🎁🎁🎁🎉🎉👬💃💃💃💃💃 A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29) on Oct 8, 2016 at 2:18pm PDT

وفي وقت سابق، قضت محكمة مصرية، بإلزام الممثل المصري، أحمد عز، بدفع مبلغ 41 ألف جنيه إسترليني (50 ألف و608 دولار أمريكي)، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم الفنانة زينة.

وتشمل تلك المصاريف عن العامين الدراسين (2018-2019)، و(2019-2020)، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

كما جاء في قرار محكمة أسرة مدينة نصر بإلزام أحمد عز بدفع مبلغ 42 ألف و350 جنيه مصري قيمة مصروفات الانتقال عبر الأتوبيس المدرسي، وكذلك التكفل بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبحسب موقع بوابة "أخبار اليوم"، قدم المحامي في الجلسة حافظة مستندات عن تحريات حول ممتلكات وأعمال الفنان أحمد عز الأخيرة وأجورها.

وذكر الموقع أن "التحريات أفادت بحصوله على أجر 4 مليون على فيلم "الممر" ومقابل حملة شركة "we" للاتصالات 21 مليون و500 ألف جنيه وفيلمي "أولاد رزق" الجزء الأول والثاني 10 ملايين جنيها، ومسلسل أبو عمر المصري 12 مليون جنيها، وقام الفنان عز بعمل مسرحية بالسعودية مقابل أجر مليون دولار".

وكانت المحكمة قد حكمت، بإلزام عز بأن يؤدي للفنانة زينة 30 ألف جنيه زيادة في نفقة ولديهما، لكن زينة قدمت طعناً بالاستئناف على الحكم، لأن المبلغ لا يتناسب مع ما يتقاضاه عز، وفي المقابل قدم الأخير استئنافا طلب فيه تخفيض مبلغ النفقة.

يذكر أن أخر ما قدمته زينة كان مسلسل "جمع سالم"، في الموسم الرمضاني الماضي، وهو من بطولة دلال عبد العزيز وريم البارودي ومحمد ‏شاهين ومحمد علاء ورنا سماحة، ‏تأليف ‏محمد ‏ناير ‏وإخراج ‏إيمان ‏حداد.