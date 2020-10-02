جيم كاري يتنكر في صورة جو بايدن... فيديو

تنكر الممثل الكوميدي الشهير، جيم كاري، في هيئة مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، جو بايدن.

ويظهر كاري بهيئة بايدن في حلقة، يوم الغد، السبت الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، من برنامج الاسكتشات الكوميدي "Saturday Night Live"، وذلك بجوار الممثلة الأمريكية الكوميدية، مايا رودولف، التي بدورها تتنكر في هيئة نائبته، السيناتور، كامالا هاريس.

ويوضح المقطع المصور الذين حصد مليون مشاهدة عبر موقع "تويتر" تحضيرات جيم كاري ومايا رودولف من أجل التنكر في صورة جو بايدن وكامالا هاريس، وخضوعهما لجلسات ماكياج محترفة جعلتهما يشبهان ملامح مرشح الانتخابات الأمريكية ونائبته بشكل كبير.

Ladies and gentlemen…

Joe Biden and Kamala Harris. #SNLPremiere pic.twitter.com/khYgAvXKpw — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) October 1, 2020

​يشار أنه سبق لمايا رودولف تقليد كامالا هاريس في برنامج "Saturday Night Live" في 2019، وحازت وقتها على إشادة من هاريس شخصيا.

وأعلن الحزب الديمقراطي الأمريكي، يوم 19 أغسطس/ آب، ترشيح جو بايدن رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، وأكد بايدن يوم 21 أغسطس، قبوله رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، التي يتنافس فيها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري مع جو بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي، وهما أبرز المرشحين في تلك الانتخابات.