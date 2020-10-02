إلهام شاهين تحتفل بزفاف شقيقها الأصغر... صور وفيديو

وشاركت المذيعة المصرية، بوسي شلبي، صورا ومقاطع مصورة من حفل زفاف أمير شاهين ولحظة عقد قرانه على عروسه، منة جاب الله، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.
كما يظهر في صور الحفل الفنان المصري، هاني سلامة، والفنانة المصرية، هالة صدقي، اللذان حرصا على الحضور لتهنئة شقيق إلهام شاهين وعروسه على زواجهما.
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واحتفل أمير شاهين بعقد قرانه وزفافه بعد أقل من شهر من إعلان خطبته لمنة جاب الله.
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يشار إلى أن أمير شاهين شارك شقيقته الكبرى، إلهام شاهين، بطولة العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم "السجينتان" وفيلم "ريجاتا".
كما أنه كان خاطبا الممثلة المصرية الراحلة، ميرنا المهندس، التي توفيت في عام 2015 عن 36 عاما بعد صراع مع المرض، إذ كانت تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي فضلا عن إصابتها بنزيف في الرئة.
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