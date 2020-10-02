إلهام شاهين تحتفل بزفاف شقيقها الأصغر... صور وفيديو

احتفلت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، اليوم الجمعة، بزفاف شقيقها الأصغر الممثل، أمير شاهين، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وشاركت المذيعة المصرية، بوسي شلبي، صورا ومقاطع مصورة من حفل زفاف أمير شاهين ولحظة عقد قرانه على عروسه، منة جاب الله، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي.

كما يظهر في صور الحفل الفنان المصري، هاني سلامة، والفنانة المصرية، هالة صدقي، اللذان حرصا على الحضور لتهنئة شقيق إلهام شاهين وعروسه على زواجهما.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 2, 2020 at 11:35am PDT

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 2, 2020 at 11:25am PDT

واحتفل أمير شاهين بعقد قرانه وزفافه بعد أقل من شهر من إعلان خطبته لمنة جاب الله.

View this post on Instagram اعز اصحاب A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 2, 2020 at 11:47am PDT

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 2, 2020 at 11:08am PDT

يشار إلى أن أمير شاهين شارك شقيقته الكبرى، إلهام شاهين، بطولة العديد من الأعمال الفنية، منها فيلم "السجينتان" وفيلم "ريجاتا".

كما أنه كان خاطبا الممثلة المصرية الراحلة، ميرنا المهندس، التي توفيت في عام 2015 عن 36 عاما بعد صراع مع المرض، إذ كانت تعاني من مشاكل في النخاع الشوكي فضلا عن إصابتها بنزيف في الرئة.