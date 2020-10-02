ابتداء من اليوم... تويتر يضع أصحاب هواتف "آيفون" في اختبار

وقد يطلب من أي مالك لهاتف "آيفون" أن يقرأ مقالا صحفيا ينوي إعادة مشاركته عبر حسابه، وذلك ضمن خطة "تويتر" لحث مستخدميه على قراءة المقالات قبل التغريد بها وإعادة مشاركتها، بحسب موقع "إندغاجيت".

وشرع "تويتر" في اختبار "قراءة المقالات قبل مشاركتها" مع مستخدمي هواتف "أندرويد" الذكية في شهر يونيو/ حزيران، ولاحظت الشركة أنها حققت نتائج إيجابية منذ ذلك الحين، إذ أدت التجربة إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يقرؤون المقالات.

وأشار "تويتر" إن اختبارها نتج عنه فتح المستخدمين لروابط المقالات أكثر بنسبة 40% بعد رؤيتهم لطلب الموقع بالقراءة أولا، كما ارتفع معدل الأشخاص الذين يقرؤون المقالات قبل إعادة تغريدها بنسبة 33%، بينما انصرف بعض المستخدمين عن فكرة إعادة تغريد المقالات دون قراءتها.

We’re seeing promising results from this prompt, so we’re expanding the test to iOS. Sharing an article with a Retweet or Quote Tweet? If you haven't already read the article, we may ask if you'd like to open it first. pic.twitter.com/eFrZcoUjWC — Twitter Support (@TwitterSupport) October 1, 2020

وتظهر الميزة الجديدة على المقالات بغض النظر عن محتواها أو ناشرها، وفقا لقائد اتصالات "تويتر"، براندون بورمان، الذي قال: "إذا لم تنقر على الرابط فأنت في الاختبار".

وتابع أنه "مع استمرار "تويتر" في كونه منتدى شائعا للخطاب السياسي، فإن المحفزات التي تشجع على مشاركة المقالات بشكل أعمق بدلا من طريقة انعكاسية يمكن أن تعزز محادثات أكثر عمقا بين المستخدمين".