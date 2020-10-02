ليس في 2020... تحديد موعد جديد لطرح أحدث أفلام "جيمس بوند"

أعلنت الشركة المنتجة لأحدث أفلام العميل السري البريطاني "جيمس بوند"، اليوم الجمعة، عن تأجيل موعد عرضه ليصبح العام المقبل 2021.

وقالت في بيان رسمي إن فيلم "No Time to Die" تأجل عرضه إلى 2 نيسان/ أبريل 2021، وذلك لكي يشاهده الجمهور في دور العرض السينمائية من كافة أنحاء العالم.

وقال شركة "مترو جولدن ماير" والمنتجان مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي إنهم يتفهمون أن تأخير عرض الفيلم سيكون مخيبا للآمال معجبي "بوند"، ولكنهم يتطلعون الآن إلى مشاركته معهم العام المقبل.

وشهد فيلم "No Time to Die" )لا وقت للموت) سلسلة من تأجيلات عرضه بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، إذ كان من المقرر طرحه في شهر نيسان/ أبريل، ولكن تم تغيير التاريخ في ضوء فيروس "كورونا" المستجد، ليصبح 25 نوفمبر/ تشرين الثاني.

لكن الحساب الرسمي لأفلام "جيمس بوند" عاد ليؤكد في شهر يونيو/ حزيران وعلى موقع "تويتر" أن الفيلم سيطرح في 20 نوفمبر بالصالات الأمريكية، و12 نوفمبر في دور العرض في بريطانيا.

و​يعد الفيلم الجديد "لا وقت للموت NO Time To Die" الجزء الـ25 من السلسلة الشهيرة لأفلام جيمس بوند، ومن المتوقع أن يصبح الأطول مقارنة بالأجزاء السابقة التي لا تتجاوز مدة كل منها الساعتين.

وسيستغرق عرض الفيلم الجديد "لا وقت للموت" ساعتين و54 دقيقة، ومن المتوقع أن يكون أطول من ذلك، بحسب ما ذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وأشارت الصحيفة أن الفيلم يحتوي على العديد من المفاجآت لكن الشكوك تساور المنتجين حول مدة الفيلم التي من الممكن أن تدخل الملل للمشاهدين.

وكان الممثل البريطاني دانييل كريغ، الذي يجسد شخصية "جيمس بوند" منذ 2006، أكد أنه سيلعب دور العميل السري الشهير للمرة الأخيرة في الفيلم الجديد من السلسلة بعنوان "لا وقت للموت".

ويحمل "لا وقت للموت" مفاجأة تكسر الاحتكار الذكوري للشخصية في السلسلة، وهو اختيار الممثلة البريطانية السمراء لاشانا لينش لأداء شخصية جيمس بوند بعد رحيله.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الفيلم مع كريغ "جيمس بوند" الذي تقاعد في جامايكا، ويتم استدعاؤه للعمل مجدداً لمحاربة شرير جديد، وضمن مشهد محوري في بداية الفيلم تقول رئيسته القوية (إم) في مكتب الخدمة السرية: ادخل أيها العميل 007، فتدخل لاشانا.

وتحمل النسخة القادمة تفاصيل عن اختطاف عالم شهير من قبل شرير يؤدي شخصيته الممثل من أصول مصرية رامي مالك، وتكشف الأحداث عن المزيد من المغامرات لإنقاذ العالم، ثم البحث عن حياة هادئة للعميل السري.