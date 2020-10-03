أسد يهاجم عامل في حديقة حيوانات.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لهجوم أسد على أحد العاملين داخل إحدى حدائق الحيوانات في السنغال.

ويظهر في الفيديو العامل بحديقة "بارك هان" في العاصمة داكار، وهو يضع يده داخل قفص الأسد محاولا مداعبته لينقض عليه الأخير.

ولم يفلح صراخ الرجل في إبعاد الأسد الذي أقفل فكيه على معصم الرجل، في حين ذعر الزوار الذين كانوا متواجدين في المكان من المشهد.

ونجح العامل في في ضرب الأسد على رأسه ليترك الأسد ذراعه، إلا أن يده تعرضت لإصابات.