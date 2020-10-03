"هالك" يحطم نجمة ترامب في ممشى المشاهير بهوليوود.. فيديو

وأقدم رجل يرتدي زي الرجل الأخضر، على تدمير نجمة ترامب، حيث تقدر تكلفة الضرر بأكثر من 5 آلاف دولار.
ولم تتمكن الشرطة بعد من اعتقال أي مشتبه به، ولا يزال التحقيق جاريا.
MAN IN HULK COSTUME DESTROYED TRUMP’S HOLLYWOOD STAR TODAYpic.twitter.com/n9teoOFQ1v— The_Real_Fly (@The_Real_Fly) October 3, 2020
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.
Trump's Hollywood star destroyed by the Incredible Hulk!https://t.co/SdPh8KXj7n— George McGown (@georgemcgown) October 3, 2020
وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، تم نقله إلى مستشفى وولتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.
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