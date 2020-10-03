"هالك" يحطم نجمة ترامب في ممشى المشاهير بهوليوود.. فيديو

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، قيام رجل مجهول الهوية يرتدي زي شخصية "هالك" بتحطيم نجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ممشى المشاهير في هوليوود.

وأقدم رجل يرتدي زي الرجل الأخضر، على تدمير نجمة ترامب، حيث تقدر تكلفة الضرر بأكثر من 5 آلاف دولار.

ولم تتمكن الشرطة بعد من اعتقال أي مشتبه به، ولا يزال التحقيق جاريا.

MAN IN HULK COSTUME DESTROYED TRUMP’S HOLLYWOOD STAR TODAYpic.twitter.com/n9teoOFQ1v — The_Real_Fly (@The_Real_Fly) October 3, 2020

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن صباح يوم الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا ترامب بفيروس كورونا.

Trump's Hollywood star destroyed by the Incredible Hulk!https://t.co/SdPh8KXj7n — George McGown (@georgemcgown) October 3, 2020

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب، تم نقله إلى مستشفى وولتر ريد العسكري "لبضعة أيام" كإجراء احترازي.