يناسب النساء.. مرحاض بقيمة 23 مليون دولار في طريقه إلى القمر.. صور

تعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على إرسال مرحاض الفضاء الجديد المصنع من مادة التيتانيوم إلى الفضاء بهدف دعم محطة الفضاء الدولية بمرحاض جديد، ومن ثم إرساله إلى القمر.

وبلغت تكلفة المرحاض الجديد حوالي 23 مليون دولار أمريكي، حيث صمم ليناسب النساء بشكل أفضل، وسيتم العمل على تجربته في محطة الفضاء الدولية ليرسل لاحقا إلى القمر.

وبحسب "fox26"، من المقرر إرسال المرحاض الجديد إلى الفضاء في وقت متأخر من يوم الخميس القادم من جزيرة "والبس" في فيرجينيا.

ويبلغ وزن المرحاض الجديد حوالي 45 كيلوغراما بطول 71 سنتيمترا، وصمم بشكل يتناسب مع كبسولات "أوريون" التي ستنقل رواد الفضاء إلى القمر في غضون بضع سنوات.

ويختبر رواد الفضاء في المحطة الدولية المرحاض الجديد لبضعة أشهر، وإذا تمت العملية بنجاح سيبدأ عمل المرحاض بشكل طبيعي.

#NASA tests a $23 million titanium #toilet before eventually flying to the #moon



Do you want the device at your home? 🤭https://t.co/hCg5rRjiu7 pic.twitter.com/vZquZ623Xh — Save The Space (@SaveTheSpace1) October 2, 2020

ومع إطلاق مركبة "سبيس إكس"، وتزايد أعداد رواد الفضاء على محطة الفضاء الدولية، تزايدت الحاجة لوجود المزيد من المراحيض الفضائية.

NASA tests new $23 million titanium space toilet.



They'll be testing it by flushing all of our stimulus relief checks.



I just hope they don't have to flush this one 10-15 times...https://t.co/PNqMcDf4rZ pic.twitter.com/kZD3sVyT7c — Lisa ML 🐾🌊📎🆘✊🏿🌈🗽🇺🇸🌎B&B💙GTC😻 (@LMLohrey) October 2, 2020

وتعتبر المراحيض القديمة التي صممت في وقت سابق قادرة على تلبية حاجة الرجال أكثر من النساء، لكن "ناسا" حاولت من خلال تصميمها الجديد استيعاب حاجة النساء بشكل أفضل، حيث قامت بإمالة المقعد في المرحاض الجديد وجعله أطول.