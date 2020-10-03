الكشف عن تأثير تناول الجبن على ضغط الدم والكوليسترول

ووفقا للخبراء، فإن الجبن يعد مصدرا جيدا للبروتين والكالسيوم. ومع ذلك، فإنه عادة ما يحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والملح، مما قد يكون له تأثير سلبي على ضغط الدم.

وهذا يعني أن الإفراط في تناول الجبن يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول وضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية

وينصح الخبراء بالحد من استخدام الجبن المشبه بالدهون لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في نسبة الكوليسترول أو ضغط دم مرتفع، مشيرين إلى أنه لا ينصح بتناول أكثر من 30 غراما من الجبن يوميا.

ويعتبر الخبراء أن جبن الموتزاريلا هو الأنسب لهؤلاء الأشخاص. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل للأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم تجنب الجبن الحلومي والجبن المتعفن التي تحتوي على نسبة عالية من الملح، وفق موقع "express".

وأشار الخبراء إلى أنه لابد من زيارة الطبيب أولا، في حال ظهور أي مشاكل صحية وأخذ الاستشارة للحصول على أفضل نظام غذائي بالنسبة للحالة المرضية التي يعاني منها الشخص.