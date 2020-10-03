محمد رمضان يقفز من المسرح للرقص مع نجيب ساويرس... صور وفيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا للفنان المصري، محمد رمضان، وهو يتفاعل مع رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، في حفل غنائي أحياه أمس الجمعة.

ويظهر رمضان في المقطع المصور وهو يقفز من خشبة المسرح لكي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، في الحفل الذي أقيم في مدينة "زد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوير.

وقبل محمد رمضان رأس نجيب ساويرس تعبيرا عن سعادته البالغة بإشادته بأدائه في الحفل قائلا له: "لم يقم أحد بتقديم هذا العرض من قبل سواء في مصر أو في أي مكان آخر، وربنا يساندك ومعاك دائمًا لأنك نموذج ناجح".

كما حرص نجيب ساويرس على الإشادة بمحمد رمضان عبر حسابه على موقع "تويتر"، واضفا إياه بأنه "نمبر 1 ومايكل جاكسون مصر".