محمد رمضان يقفز من المسرح للرقص مع نجيب ساويرس... صور وفيديو

ويظهر رمضان في المقطع المصور وهو يقفز من خشبة المسرح لكي يشارك ساويرس الرقص على أنغام أغنيته "يا حبيبي"، في الحفل الذي أقيم في مدينة "زد" الترفيهية، التي يملكها ساويرس بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوير.
وقبل محمد رمضان رأس نجيب ساويرس تعبيرا عن سعادته البالغة بإشادته بأدائه في الحفل قائلا له: "لم يقم أحد بتقديم هذا العرض من قبل سواء في مصر أو في أي مكان آخر، وربنا يساندك ومعاك دائمًا لأنك نموذج ناجح".
محمد رمضان = مايكل جاكسون مصر .....نمبر ١ ....❤️— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 2, 2020
يشار إلى أن ساويرس تمكن العام الماضي من الصلح بين محمد رمضان والفنانة المصرية، بشرى، بعد نشوب حرب بينهما بالأغاني.
واستغل "ساويرس" تواجد رمضان وبشرى في الدورة الـ 72 لمهرجان "كان" السينمائي الدولي في فرنسا، لعقد الصلح بينهما، وإزالة أي خلافات بينهما.
وقام ساويرس بالجمع بين محمد رمضان وبشرى، في الحفل الذي يقيمه سنويا، على هامش المهرجان، والتقطوا الصور التذكارية سويا.
وكان الخلاف بين محمد رمضان وبشرى نشب، في شهر ديسمبر/كانون الأول 2018، بعدما طرحت بشرى أغنية بعنوان "كوبرا"، أبدت من خلالها استيائها من منح محمد رمضان لنفسه لقب "الملك".
وتقول بشرى في أغنيتها: "كل الكلام ياعينى قاله على الفاضي دا محصّلش رقم 70"، و"ملك الغابة لدغته كوبرا… أسدك يابا لدغته قطة".
بينما تقول أغنية محمد رمضان "الملك"، "أنا ملك الغابة شايفك قطة".
ومن ناحيته، رد محمد رمضان على سخرية بشرى منه، بمشهد من أغنيته "الملك"، ومعها رسالة هي: "الباشا اللى سَرَّح القطة… جمهورى بيقوله التاج على رأسى يالا يا بروطة".
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