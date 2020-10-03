أحمد السقا يوضح حقيقة "ثقل دمه" مع زوجته في لقائها التلفزيوني معه

حرص الفنان المصري، أحمد السقا، على الرد على اتهام بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأنه كان سخيفا و"ثقيل الدم" مع زوجته، مها الصغير، خلال اللقاء التلفزيوني الذي أجرته معه قبل 9 أشهر.

وأكد السقا في الجزء الثاني من لقاءه مع برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية، أمس الجمعة، أنه لم يتعمد أن يكون سخيفا مع زوجته خلال اللقاء، ولكنهما كانا يشعران بالخجل.

وقال: "عندما أجرت زوجتي معي حوار تلفزيوني كنت أجلس مكسوف وكذلك هي كانت مكسوفة والناس قالت إن دمي ثقيل وأضايقها".

وكانت مها الصغير أجرت لقاء تلفزيونيا مع زوجها أحمد السقا، في شهر يناير/ كانون الثاني، في برنامجها "It’s Showtime” المذاع على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وروى أحمد السقا في اللقاء قصة اقتحامه منزل أحد متابعيه على إنستغرام في الساعة الرابعة فجرا.

وتطرق برنامج "معكم" مع أحمد السقا للعديد من الموضوعات، منها رأيه في أصدقائه الفنانين أحمد حلمي ورامز جلال، وتقديمه مشاهد "الأكشن" على شاشة السينما بنفسه دون وجود "دوبلير".