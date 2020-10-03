روبوت يعلم البشر أفضل التمارين الرياضية... فيديو

يتزايد اعتماد البشر على الروبوتات بصورة مستمرة كل يوم، وفي نفس الوقت تتسع مجالات استخدامها لتشمل أنواع من الروبوتات التي تعلم البشر أصعب التمارين الرياضية.

وبينما يتم الاعتماد على الروبوتات في أكثر الصناعة تطورا لإنجاز مهامها في وقت قياسي، تقوم روبوتات أخرى بالعمل في المطاعم والمقاهي والمحال التجارية.

واتسع مجال الروبوتات ليصل أيضا إلى المجالات العسكرية بعدما أصبح البشر قادرون على تجهيزها بتقنيات متطورة جدا.

وفي مجال الرياضة أصبحت بعض الروبوتات قادرة على محاكاة البشر في آداء التمارين الرياضية الصعبة التي يحتاج آداؤها إلى مهارات ومرونة كبيرة.

This humanoid robot can do exercises pic.twitter.com/riezHVJwAN — Tech Insider (@techinsider) October 3, 2020

ويرصد ذلك مقطع فيديو نشره موقع "تيك إنسيدر" الأمريكي، مشيرا إلى أن الروبوت الذي يحمل اسم "كينغارو" مصمم على شكل إنسان يمكنه القيام بتمارين البطن وتمارين الضغط وأنواع مختلفة من التمرين الصعبة.