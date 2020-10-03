عمرو دياب يلتقي خطيبته الأولى بعد 30 عاما... من هي؟

وأحيا عمرو دياب الفقرة الأخيرة من الحفل الذي أقيم، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى، لكنه وجد بمواجهته إيناس شاهين شقيقة إلهام وأمير شاهين والغائبة عن الأضواء منذ سنوات.
وما أن لاحظ عمرو دياب وجود إيناس شاهين، حتى بدأ في الغناء وبجانبه، الفنانة المصرية، دينا الشربيني، ورغم التفاف كل حضور حفل الزفاف حول دياب، إلا أن إيناس تراجعت والتزمت مقعدها.
يشار إلى أن عمرو دياب ارتبط بعلاقة عاطفية وخطوبة رسمية بإيناس شاهين وكانت حبيبته الثانية بعد قصة حب فاشلة مع زميلة له في معهد الموسيقى.
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شهد الحفل مقابلة بين عمرو دياب، والسيدة إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين— Akhbarak (@akhbarak) October 2, 2020
التفاصيل| هن.. https://t.co/myE4LLtf0W pic.twitter.com/49XU5vnBMi
وكانت إلهام شاهين كشفت خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس" في رمضان 2019، أن عمرو دياب تقدم لخطبة شقيقتها "إيناس" في عام 1988، ولكن "محصلش نصيب"، بحسب تعبيرها، موضحة أن إيناس كانت وقتها لا تتعدى الـ17 من عمرها.
وتابعت أنها من أفسدت خطوبة شقيقتها من عمرو دياب، قائلة في البرنامج: "أنا من أفسدت الموضوع، ولكني لا أتذكر السبب، فليس هناك داعي للحديث عن ذلك الموضوع الآن".
وحضر حفل زفاف شقيق إلهام شاهين العديد من الفنانين، مثل عمرو دياب ودينا الشربيني وتامر حسني ومنة شلبي وليلى علوي ويسرا وهالة صدقي وهاني شاكر وماجد المصري وزوجته والمخرجة إيناس الدغيدي وداليا البحيري وزوجها وصابرين وبوسي شلبي وسمير صبري ومحمد الشرنوبي وزوجته ونجلاء بدر وهنا شيحة وبشرى واشرف زكي ولبلبة ورانيا يوسف.
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