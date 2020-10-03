عمرو دياب يلتقي خطيبته الأولى بعد 30 عاما... من هي؟

شهد حفل زفاف الممثل أمير شاهين، شقيق الفنانة المصرية، إلهام شاهين، مصادفة هي لقاء المطرب، عمرو دياب، بخطيبته الأولى بعد أكثر من 30 عاما.

وأحيا عمرو دياب الفقرة الأخيرة من الحفل الذي أقيم، أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى، لكنه وجد بمواجهته إيناس شاهين شقيقة إلهام وأمير شاهين والغائبة عن الأضواء منذ سنوات.

وما أن لاحظ عمرو دياب وجود إيناس شاهين، حتى بدأ في الغناء وبجانبه، الفنانة المصرية، دينا الشربيني، ورغم التفاف كل حضور حفل الزفاف حول دياب، إلا أن إيناس تراجعت والتزمت مقعدها.

يشار إلى أن عمرو دياب ارتبط بعلاقة عاطفية وخطوبة رسمية بإيناس شاهين وكانت حبيبته الثانية بعد قصة حب فاشلة مع زميلة له في معهد الموسيقى.

View this post on Instagram A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 2, 2020 at 3:48pm PDT

View this post on Instagram #بوسي_شلبي #امير_شاهين #منه_شلبي A post shared by بوسي شلبي (@boosy17) on Oct 2, 2020 at 12:12pm PDT

شهد الحفل مقابلة بين عمرو دياب، والسيدة إيناس شاهين، شقيقة الفنانة إلهام شاهين

التفاصيل| هن.. https://t.co/myE4LLtf0W pic.twitter.com/49XU5vnBMi — Akhbarak (@akhbarak) October 2, 2020

وكانت إلهام شاهين كشفت خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة" على فضائية "القاهرة والناس" في رمضان 2019، أن عمرو دياب تقدم لخطبة شقيقتها "إيناس" في عام 1988، ولكن "محصلش نصيب"، بحسب تعبيرها، موضحة أن إيناس كانت وقتها لا تتعدى الـ17 من عمرها.

وتابعت أنها من أفسدت خطوبة شقيقتها من عمرو دياب، قائلة في البرنامج: "أنا من أفسدت الموضوع، ولكني لا أتذكر السبب، فليس هناك داعي للحديث عن ذلك الموضوع الآن".

وحضر حفل زفاف شقيق إلهام شاهين العديد من الفنانين، مثل عمرو دياب ودينا الشربيني وتامر حسني ومنة شلبي وليلى علوي ويسرا وهالة صدقي وهاني شاكر وماجد المصري وزوجته والمخرجة إيناس الدغيدي وداليا البحيري وزوجها وصابرين وبوسي شلبي وسمير صبري ومحمد الشرنوبي وزوجته ونجلاء بدر وهنا شيحة وبشرى واشرف زكي ولبلبة ورانيا يوسف.