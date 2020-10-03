فتاة "الكعب العالي" تقوم بحركات مدهشة… فيديو

يعد المشي على الحبال من الرياضات التي تحتاج لاحترافية كبيرة لأن أي اختلال في توازن الشخص يمكن أن يسقطه أرضا، ورغم ذلك تقوم فتاة صينية بالمشي على حبال ممتدة على ارتفاعات عالية دون خوف.

ورغم صعوبة اللعبة ، إلا أن بعض الصينيين لم يكتفوا بذلك وزادوا الأمر صعوبة، كما يظهر مقطع فيديو نشرته شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت.

وتقول الشبكة: "هذه الألعاب البهلوانية تحمل اسم "دواز" ويتم تنظيمها في شينجيانغ، وتشمل المشي على الحبل المرتفع بأوضاع مختلفة بينها فيتيات ترتدي أحذية الكعب العالي".

وتظهر في بداية الفيديو فتاة ترتدي حذاء عاديا وتمسك بيدها عصا طويلة تستخدمه لحفظ توازنها خلال المشي على الحبل، بينما يظهر آخرون يرتدون الكعب العالي، وفريق ثالث يضع رأسه على الحبل وساقيه إلى أعلى".

دعونا نتعرف على هذه الألعاب البهلوانية "دواز" في #شينجيانغ! المشي على الحبل المرتفع! #الصين pic.twitter.com/hhcHv9caGW — CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 3, 2020

وتقول الشبكة إن تاريخ تلك اللعبة يمتد إلى نحو ألفي عام، مشيرة إلى أن ممارستها تحتاج إلى تدريبات لفترات طويلة قبل أن تتمكن من ممارسة اللعبة والمشي على الحبال التي يتم شدها على ارتفاعات كبيرة، ويقوم اللاعب بالمشي عليها دون استخدام أحزمة أمان.