فتاة "الكعب العالي" تقوم بحركات مدهشة… فيديو

وتقول الشبكة: "هذه الألعاب البهلوانية تحمل اسم "دواز" ويتم تنظيمها في شينجيانغ، وتشمل المشي على الحبل المرتفع بأوضاع مختلفة بينها فيتيات ترتدي أحذية الكعب العالي".
وتظهر في بداية الفيديو فتاة ترتدي حذاء عاديا وتمسك بيدها عصا طويلة تستخدمه لحفظ توازنها خلال المشي على الحبل، بينما يظهر آخرون يرتدون الكعب العالي، وفريق ثالث يضع رأسه على الحبل وساقيه إلى أعلى".
دعونا نتعرف على هذه الألعاب البهلوانية "دواز" في #شينجيانغ! المشي على الحبل المرتفع! #الصين pic.twitter.com/hhcHv9caGW— CGTN Arabic (@cgtnarabic) October 3, 2020
وتقول الشبكة إن تاريخ تلك اللعبة يمتد إلى نحو ألفي عام، مشيرة إلى أن ممارستها تحتاج إلى تدريبات لفترات طويلة قبل أن تتمكن من ممارسة اللعبة والمشي على الحبال التي يتم شدها على ارتفاعات كبيرة، ويقوم اللاعب بالمشي عليها دون استخدام أحزمة أمان.
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