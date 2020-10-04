الفنان المصري جمال يوسف يعلن تعافيه من السرطان

أعلن الفنان المصري، جمال يوسف، تعافيه بصورة كاملة من مرض سرطان الحنجرة.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنه أجرى فحوصا في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أظهرت تعافيه التام من مرض السرطان.

وانتشر الخبر بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب المئات من محبيه عن فرحتهم لهذا الخبر، بخاصة أنه ظهر بحالة سيئة في الآونة الأخيرة.

كان المخرج تامر حمزة، قد أعلن قبل فترة أن الفنان جمال يوسف يعيش في حالة مرضية صعبة منذ عدة أشهر، دون أن يوضح نوع المرض.

وقال حمزة في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل: "من في الصور زميل اسمه جمال يوسف، وكما ترون ضحكته جميلة وطيبة ونقية، عشرة 52 عاما، لم أرى منه إلا كل خير".

وتابع بقوله "جمال تمكن المرض منه، ولا يوجد أمر بعيد عن ربنا، نأمل أن يخرج من محنته بخير وسلامة، ادعوا لجمال فهو يحتاج إلى الدعاء".

ونقلت تقارير صحفية عن الفنان المصري قوله: "ادعولي خايف من وقفة ربنا".

كما وظهر الفنان المصري، وسط أسرته من داخل منزله، وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنه يعاني من سرطان البلعوم في مراحل متأخرة.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" بأن يوسف سيجري مسحا ذريا نهاية الشهر الجاري، بعد انتهائه من جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي.

وقال جمال يوسف في تسجيل صوتي له، إنه اكتشف المرض في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف "بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفي".

الفنان جمال يوسف ربنا يشفيك يارب ويعفو عنك و تقوم بالسلامة يارب pic.twitter.com/53EYgqPgP4 — Ezzat Abdou (@EzatAbdou) September 9, 2020

​وأشار إلى أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجه الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، وأستاذه محمد صبحي، وأيضا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.