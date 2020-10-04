رسالة من إليسا إلى الشعب العراقي

وجهت الفنانة اللبنانية، إليسا، "معايدة من القلب" إلى العراق بمناسبة عيد الوطني.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "أتمنى أن يحمل اليوم الوطني كل الأمان والسلام لهذا الشعب الحبيب. عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هي راحة البال والاستقرار لهذا البلد الذي بيستحق شعبه كل خير".

معايدة من القلب للشعب العراقي باليوم الوطني اللي بتمنى يحمل كل الأمان والسلام لهالشعب الحبيب. عاش العراق كتير من الأزمات والخوف، وأمنيتي الأهم هيي راحة البال والاستقرار لهالبلد اللي بيستحق شعبو كل خير — Elissa (@elissakh) October 3, 2020

وتفاعل العديد من متابعي إليسا مع معايدتها للشعب العراقي، إذ ردت إحدى المغردات على المطربة اللبنانية: "إن شاء الله سيتغير كل شيء للأحسن .. دوام الحال من المحال".

وغرد مستخدم آخر: "يارب الشعب العراقي طفش من كثر الحروب والحزن، أمنيتي يفرح هذا الشعب ويرجع سياده العراق من الطوائف و الملالي ويعيش بلد حر مستقل سيد نفسه قلوبنا مع العراق".

وكتب مستخدم: "كل عام والشعب العراقي الحبيب بألف خير سنة خير ووداع لكل عائق ويرحم كل شهداءها".

ورد مستخدم آخر على إليسا قائلا لها: "تحية كبيرة من عراق المجد إلى ملكة الاحساس".

ويحتفل العراق باليوم الوطني بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي يتزامن مع انتهاء الانتداب البريطاني، ودخول العراق في عصبة الأمم بهذا التاريخ من عام 1932.