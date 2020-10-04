منها العدس ... أطعمة تساعد على التحكم في الشهية وإنقاص الوزن

تساعد بعض الوجبات الغذائية والتعديلات في النظام الغذائي في وقف نوبات الإفراط في تناول الطعام، الذي يؤدي إلى مشاكل صحية مثل عسر الهضم وزيادة الوزن.

ونشر موقع "إنديان إكسبرس"، قائمة من الأطعمة تساعد على التحكم في الشهية، ويمكن أن تسهم في إنقاص الوزن.

العدس

العدس غذاء صحي لأنه يحتوي على الكثير من حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والثيامين والمنغنيز، كما أنه غني بالبروتين والألياف التي تحارب بكفاءة الشعور بالجوع، كما يمنحك الشعور بالشبع لفترة طويلة ولا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية.

السلطة

تعتبر السلطة دائما خيارا صحيا، خاصة لدى الأشخاص الذين يقومون بحساب استهلاك السعرات الحرارية لكل قضمة، وهي غنية بالألياف ما يجعلها خياراً مثالياً، إضافة إلى كونها ستمنحك الشعور بالامتلاء لفترة طويلة.

البيض

لا يشبع البيض فقط، ولكنه أيضا مصدر رئيس للبروتين المعروف بتقليل الوزن . تحتوي بيضة واحدة كبيرة مسلوقة على أقل من 100 سعرة حرارية، ويمكن إضافته إلى وجبة الإفطار التي ستمنحك الطاقة طوال اليوم.

وأثبتت دراسات سابقة أن الأشخاص، الذين يتناولون البيض يوميا على الإفطار، تقل لديهم معدلات هرمون الجريلين إلى مستوى يساعد على الشعور بالشبع لمدة 3 ساعات متواصلة.

بذور الشيا

تعد بذور الشيا حاليا من أكثر الأطعمة شعبية وتم إدراجها في النظام الغذائي الخاص بفقدان الوزن، فهي غنية بالألياف، ما يمنحك شعورا بالامتلاء لفترة طويلة.

ويمكن أن تساعد بذور الشيا في التحكم في الشهية، وهذا بدوره يساعدك على إنقاص الوزن، لذا، اجعلها جزءا من نظامك الغذائي المعتاد للحصول على أفضل النتائج.