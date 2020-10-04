نيللي كريم مهاجمة ممثل سوري: أنت نطع... فيديو

هاجمت الفنانة المصرية، نيللي كريم، الممثل السوري، قيس شيخ نجيب، بعدما أثار استفزازها، وذلك ضمن سياق أحدث حلقات الموسم الثالث من برنامج "قعدة رجالة".

وقالت كريم لنجيب في الحلقة إنه "نطع" بحسب تعبيرها، مفسرة له أن الرجل "النطع" هو من يكون عالة على المجتمع ومن دون عمل".

واستنكرت الممثلة المصرية وجود بعض الرجال في المجتمع الذين لكي يشعروا بقوتهم يفرضوا نفوذهم ويجيرون زوجاتهم على المكوث في المنزل كي لا يصبح لها كيانا مستقل، ولا تتمكن من الاستقرار في المستقبل، وتظل دائما في حاجة إليه.

كما عرضت نيللي كريم مفهومها الخاص لما يجب أن يكون عليه الرجل، وهو أن يعتني بزوجته ويسعدها، موضحة: "قد تكون زوجا مخلصا، تلبي لزوجتك كل احتياجاتها، ولكن غير قادر على جعلها سعيدة".

وتابعت: "الرجل ليس من يعمل وينفق ويعلي صوته داخل المنزل، وليس معنى أنك مصدر الدخل الوحيد بالمنزل أن تمنح لنفسك صلاحيات التعامل بقسوة دون مراعاة مشاعر زوجتك".

وينتمي برنامج "قعدة رجال" لنوعية البرامج الحوارية "Hard Talk"، القائمة على المناقشات الحادة بين المذيع والضيف.

ويعرض الموسم الثالث من "قعدة رجالة" على شبكة "أو إس إن" المشفرة، ويشارك في تقديمه الفنان المصري، خالد سليم، والممثل اللبناني، نيقولا معوض، والممثل السوري، قيس شيخ نجيب.

وتقوم فكرة البرنامج على استضافة مقدمي برنامج الثلاثة في كل حلقة واحدة من نجمات العالم العربي لمناقشة بأسلوب درامي وجهات نظر ذكورية حول قضايا مختلفة للحصول على ردود فعل عفوية وجريئة منهن.