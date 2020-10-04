رد فعل الفنان المصري جمال يوسف عند إبلاغه بالشفاء من السرطان... فيديو

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا للفنان المصري، جمال يوسف، والذي يرصد رد فعله لحظة إبلاغه أنه شفي تماما من سرطان الحنجرة.

وفي المقطع المصور لم يتمالك يوسف نفسه من البكاء فرحا عند معرفة الخبر داخل المستشفى، بعد معاناة دامت أكثر من 5 أشهر.

شفاء جمال يوسف من سرطان البلعوم “الحمد لله “🙏 التفاصيل : https://t.co/8oxWrIV5qs pic.twitter.com/hgrNlU3brd — ET بالعربي (@ETbilArabi) October 4, 2020

وفي سياق متصل، كشف الفنان خالد عبد السلام، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن الشفاء التام لصديقه المقرب جمال يوسف سيكون بعد شهرين.

وشارك عبد السلام صورة لجمال يوسف، وعلق معها: "بفضل الله وكرمه، تعافى صديق عمري الحبيب الفنان جمال يوسف من مرض السرطان اللعين، شكرا لكل الناس الطيبة التي دعت له من قلبها".

وتابع " جمال من أطيب الناس في هذا العالم، غير إنه ممثل جميل ودمه زي العسل، وبأمر الله ستنتهي مرحلة الاستشفاء التام بعد شهرين ويرجع يملأ الدنيا فن وبهجة".

وأضاف خالد لصديقه جمال يوسف: "ألم أقل لك أن الأزمة ستمر بأمر الله يا جيمي؟ كانت تجربة صعبة وأنت علمتنا فيها دروس كبيرة بصبرك وامتثالك لقضاء ربك، اللهم أتم شفاؤه على خير يا رب والحمد لله أولا وآخرا".

وكان الفنان المصري، جمال يوسف، أعلن اليوم الأحد تعافيه بصورة كاملة من مرض سرطان الحنجرة.

وقال يوسف، في تصريحات خاصة لصحيفة "النهار" اللبنانية، إنه أجرى فحوصا في الأول من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي أظهرت تعافيه التام من مرض السرطان.

وانتشر الخبر بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعرب المئات من محبيه عن فرحتهم لهذا الخبر، بخاصة أنه ظهر بحالة سيئة في الآونة الأخيرة.

وقال جمال يوسف في تسجيل صوتي له، إنه اكتشف المرض في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وأضاف "بدأت أشعر بآلام في الغدة الليمفاوية والدكتور قال لي أعمل عينة وذلك في شهر 4، وخرجت نتجية العينة في شهر 5 واكتشفت إصابتى بورم في الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفي".

​وأشار إلى أنه خضع للعديد من جلسات الكيماوي إلى جانب 35 جلسة إشعاع، كما وجه الشكر لنقيب الممثلين أشرف زكي، وأستاذه محمد صبحي، وأيضا الفنانة وفاء عامر، على دعمهم ومؤازرتهم له خلال الفترة الماضية.