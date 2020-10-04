شركة "سينوورلد" تبحث إغلاق جميع دور السينما التابعة لها في بريطانيا وأمريكا مؤقتا

قالت شركة "سينوورلد"، ثاني أكبر شركة في العالم لإدارة دور السينما، اليوم الأحد، إنها تدرس إغلاق جميع دور السينما التابعة لها في الولايات المتحدة وبريطانيا بشكل مؤقت، ولكن القرار النهائي لم يتخذ بعد.

وقالت الشركة في بيان "نؤكد أننا ندرس إغلاق جميع دور السينما التابعة لنا في بريطانيا والولايات المتحدة مؤقتا، لكن القرار النهائي لم يتخذ بعد. فور اتخاذ القرار سنطلع جميع العاملين لدينا وعملائنا في أقرب وقت ممكن".

The front page of tomorrow’s Times is announcing that Cineworld is planning to close all of its cinemas across the country as soon as this week putting all of our jobs at immediate risk. There has been no consultation with staff whatsoever. pic.twitter.com/16fKxGcNnG — Cineworld Action Group (@cineactiongroup) October 3, 2020

​ويأتي إعلان شركة "سينوورلد" بعدما تقرر تأجيل طرح أحدث أفلام "جيمس بوند" بعنوان "No Time to Die" إلى 2 نيسان/ أبريل 2021، بعدما كان مقررا عرضه في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.

وقال رئيس جمعية السينما في المملكة المتحدة، فيلا كلاب، إنه يخشى أن يكون إغلاق "سينوورلد" "مؤشرا على التحديات التي تواجه صناعة السينما البريطانية بأكملها في الوقت الحالي".

وأوضح: "على الرغم من أن دور السينما افتتحت في يوليو/ تموز وتمكنت من تقديم تجربة آمنة وممتعة، إلا أننا نتفهم أننا غير قادرين على إخراج أكبر عدد ممكن من المشاهدين من المنزل كما نرغب".

وتعد شركة "سينوورلد" هي ثاني أكبر مشغل للسينما في العالم، والأكبر في المملكة المتحدة مع امتلاكها 120 دور عرض سينمائي.