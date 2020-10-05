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    المطربة الإماراتية أحلام

    أحلام تكشف عن حالتها الصحية بعد تجربة لقاح كورونا

    © AFP 2020 / KARIM JAAFAR
    منوعات
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    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (84)
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    كشفت المطربة الإماراتية، أحلام، عن تطورات حالتها الصحية بعد مرور ثلاثة أيام من تلقيها لقاحا تجريبيا مضادا لفيروس "كورونا" المستجد، الذي تشرف عليه وزارة الصحة الإماراتية.

    وغردت أحلام عبر حسابها على موقع "تويتر": "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لـ(كوفيد-19) الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحة جدا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائما، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعا".

    ​وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأت جمهورها مؤخرا بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.

    جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".

    وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".

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    #احلام_الشامسي # تجرب تطعيمة كوفيدا بنفسها ووتمنى انهاء معاناةالعالم من هذا الفايروس ماقصرتي ام فاهد 💥💥💥💥💥💥💥💥 فعاليات متجر بلاك سيتم توزيع اكواد رومات اسبوعيه في قناة التلقرام لايفوتكم من اقوى الحسابات 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 والي يجي من طرفي لهم اعلان مجاني رابط متجر بلاك موجود بالبايو https://t.me/tearchekfy 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 #سوشل_ميديا_تمثيل_عشق_فن_حب_تمثيل_ابداع_دراما_اكشن_كوميديا_مشاهير_سوريا_عراق_لبنان_عمان_مصر_السعودية_السعادة #لايكاتكم_تسعدني_رمزيات_يوميات_تعليقاتكم_تهمني_فلو_متفاعله_دعم_لي_لاتحر #فولو_فولوباك_لايك_لايكات_تصويري_تصوير_السعوديه_الرياض_تبادل_رمزيات_كومنت_كومنتات_اشعار_شعر_صور_فيديو_مقاطع_منشن

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    ويظهر في الفيديو أنها "بالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقا لإنقاذ العالم من هذه العدوى".

    وبذلك، تصبح أحلام هي أول فنانة عربية تخضع لتجربة لقاح "كورونا" المستجد.

    الموضوع:
    مستجدات جائحة كورونا في العالم (84)

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    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, فيروس كورونا, أحلام
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