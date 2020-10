أحلام تكشف عن حالتها الصحية بعد تجربة لقاح كورونا

View this post on Instagram

#احلام_الشامسي # تجرب تطعيمة كوفيدا بنفسها ووتمنى انهاء معاناةالعالم من هذا الفايروس ماقصرتي ام فاهد 💥💥💥💥💥💥💥💥 فعاليات متجر بلاك سيتم توزيع اكواد رومات اسبوعيه في قناة التلقرام لايفوتكم من اقوى الحسابات 👇👇👇👇👇👇👇👇👇 والي يجي من طرفي لهم اعلان مجاني رابط متجر بلاك موجود بالبايو https://t.me/tearchekfy 👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆👆 #سوشل_ميديا_تمثيل_عشق_فن_حب_تمثيل_ابداع_دراما_اكشن_كوميديا_مشاهير_سوريا_عراق_لبنان_عمان_مصر_السعودية_السعادة #لايكاتكم_تسعدني_رمزيات_يوميات_تعليقاتكم_تهمني_فلو_متفاعله_دعم_لي_لاتحر #فولو_فولوباك_لايك_لايكات_تصويري_تصوير_السعوديه_الرياض_تبادل_رمزيات_كومنت_كومنتات_اشعار_شعر_صور_فيديو_مقاطع_منشن