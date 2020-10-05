أحلام تكشف عن حالتها الصحية بعد تجربة لقاح كورونا

وغردت أحلام عبر حسابها على موقع "تويتر": "مساء الخير، اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي أخذته لـ(كوفيد-19) الحمد لله كل شي ممتاز وأنا مرتاحة جدا وثقتي في بلادي أنها صاحبة الريادة دائما، أسال الله أن ينفع به الإنسانية جميعا".
مساء الخير اليوم هو اليوم الثالث من التطعيم اللي اخذته ل #كوفيد_19 الحمد لله كل شي ممتاز وانا مرتاحه جداً وثقتي في بلادي انها صاحبه الرياده دائماً اسال الله ان ينفع به الانسانيه جميعاً #بنت_زايد #الحمدلله_على_نعمة_الامارات #الامارات pic.twitter.com/iVMTmcLcIS— A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 3, 2020
وكانت الفنانة الإماراتية أحلام قد فاجأت جمهورها مؤخرا بظهورها في مقطع مصور أثناء تلقيها جرعة تجريبية من اللقاح الهادف إلى الوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على موقع "إنستغرام".
وتمنت أحلام أن "تنتهي موجة انتشار الوباء العالمي الناتج عن هذا الفيروس مثنية على الجهود التي تبذلها السلطات في بلدها في هذا الاتجاه".
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ويظهر في الفيديو أنها "بالفعل تلقت الطعم متمنية أن تكون الإمارات منطلقا لإنقاذ العالم من هذه العدوى".
وبذلك، تصبح أحلام هي أول فنانة عربية تخضع لتجربة لقاح "كورونا" المستجد.
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