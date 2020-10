"نتفليكس" تطرح البرومو الأول لأيقونة أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة"... فيديو

لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله! قوانين رفعت إسماعيل والموسم الأول من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة متوفر في ١٩٠ دولة يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠



Don’t let your MIND deceive you, #Paranormal available globally from Nov 5. pic.twitter.com/AR6ChRSdex

— Amr Salama (@amrmsalama) October 5, 2020