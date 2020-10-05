"نتفليكس" تطرح البرومو الأول لأيقونة أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة"... فيديو

طرحت شبكة "نتفليكس" البرومو الأول لأيقونة الأديب الراحل، د. أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة".

وكانت "نتفليكس" قد تولت إنتاج واحدة من أشهر سلسلة روايات أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة".

وأعلنت "نتفليكس" أن المسلسل سيعرض بدءا من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

​ويأتي هذا المسلسل من بطولة أحمد أمين، الذي يؤدي شخصية دكتور رفعت إسماعيل الشهيرة في سلسلة "ما وراء الطبيعة".

كما يشارك أحمد أمين بطولة المسلسل، رزان جمال، وآية سماحة، وسما إبراهيم، والمسلسل من إخراج عمرو سلامة.

وعلق عدد من أبطال "ما وراء الطبيعة" على البرومو بنشر مقولة جاءت على لسان رفعت إسماعيل في البرومو: "لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله، لحد ما نشوف إيه حكايته".

ويتناول مسلسل “ما وراء الطبيعة”، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

لو عقلك لاعبك، خده على قد عقله! قوانين رفعت إسماعيل والموسم الأول من مسلسل #ما_وراء_الطبيعة متوفر في ١٩٠ دولة يوم ٥ نوفمبر ٢٠٢٠



Don’t let your MIND deceive you, #Paranormal available globally from Nov 5. pic.twitter.com/AR6ChRSdex — Amr Salama (@amrmsalama) October 5, 2020

​يذكر أن سلسلة "ما وراء الطبيعة" أحد أشهر أعمال د. أحمد خالد توفيق، التي حظيت بشعبية كبيرة وباعت أكثر من 15 مليون نسخة.

وكان منتج المسلسل محمد حفظي، قد قال في تصريحات نقلها موقع إذاعة "نجوم إف إم": "متحمس للتعاون مجدداً مع صديقي وزميلي المخرج عمرو سلامة، وأنا واثق أننا سوياً بالتعاون مع الشركة المنفذة سنعمل على تقديم عمل بمواصفات عالمية وبشكل رائع يليق بالدراما المصرية والعربية”.

كما قال المخرج عمرو سلام: "أشعر بالتحمس لهذا المشروع، لقد كان حلمي منذ بداية مشواري في صناعة الأفلام، بأن أحول روايات ما وراء الطبيعة إلى الشاشة وتقديمها برؤية مختلفة مع الحفاظ على روحها".