حسن يوسف: أستعد لتجسيد شخصية البابا شنودة

كشف الفنان المصري المخضرم، حسن يوسف، أنه يستعد حاليا لتقديم شخصية البابا شنودة، بطريرك الكرازة المرقسية الراحل.

وقال حسن يوسف، في تصريحات لمجلة "هلا" إنه كان يرغب في تجسيد العديد من الشخصيات في الأعمال الفنية، لكن شخصية البابا شنودة ستظل المفضلة لديه.

واشتهر حسن يوسف بتجسيد شخصية الشيخ محمد متولي الشعراوي، والإمام المراغي.

وقال الفنان المخضرم: "أحلم بتجسيد شخصية البابا شنودة في مسلسل تلفزيوني، وهو المشروع الذي أعكف حاليا عليه".

وتابع يوسف بقوله "اختيار البابا الراحل أمرا رائعا، لأنه كان رجلاً وطنياً وحكيماً وصاحب مواقف جليلة، خدمت مصر بمثل ما خدمت طائفة الأقباط المصريين".

كما كشف حسن يوسف أنه يأمل أيضا في تجسيد شخصية المناضل الفلسطيني الراحل، الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس.

وأردف بقوله "أعتبر ذلك أمنية شخصية، وأنا مستعد لقراءة كل كبيرة وصغيرة عن حياته ومواقفه النضالية تجاه وطنه وقضيته العربية الكبرى".