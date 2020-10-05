منة شلبي تحسم الجدل بشأن "ملكة الإغراء"

حسمت الفنانة المصرية، منة شلبي، أنباء متداولة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، متعلقة بشأن تقديمها لدور في الدراما التلفزيونية.

نفت منة شلبي بشكل قاطع تجسيدها لدور الفنانة المصرية الراحلة، هند رستم، في مسلسل تلفزيوني مستوحى عن فيلمها الشهير "بين السماء والأرض" من إنتاج عام 1959.

وغردت، أمس الأحد، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أتشرف وجدا. بس ده خبر مَش حقيقي خالص!".

اتشرف و جدا. بس ده خبر مَش حقيقي خالص ! — Menna Shalaby (@Menna_Shalaby) October 4, 2020

​وفيلم "بين السماء والأرض" من إخراج المخرج الراحل، صلاح أبو سيف، وتدور أحداثه هو تعلق مجموعة من الأفراد داخل مصعد بعد تعطله، وتعرضهم لمواقف طريفة، وهو من بطولة هند رستم وعبد السلام النابلسي، وتجسد في أحداثه دور ممثلة مشهورة اسمها "ناهد شكري".

وعرف عن الفنانة الراحلة، هند رستم ، أنها "ملكة الإغراء" في السينما المصرية.

وأحدث أعمال منة شلبي الفنية هو فيلم "النمس والإنس" الذي تنتظر طرحه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة كل من محمد هنيدي وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وسليمان عيد، وهو من تأليف كريم حسن بشير وإخراج شريف عرفة.

يشار إلى أن منة شلبي نالت تكريما عن مشوارها الفني في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي العام الماضي.

وعرض المهرجان ضمن برنامج تكريمها 3 من أبرز الأفلام التي شاركت في بطولتها، وهي "الماء والخضرة والوجه الحسن" للمخرج يسري نصر الله، و"أحلى الأوقات" للمخرجة هالة خليل، و"ميكرفون" للمخرج أحمد عبد الله السيد.