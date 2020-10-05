رجل يبتكر طريقة فريدة ليتصالح مع زوجته (فيديو)

ويظهر في الفيديو كيف يقوم الزوج بإغلاق الماء في الحمام، وتعطيل التلفزيون، وفك الأضواء قليلاً، ووضع الطناجر على الرفوف العالية في المطبخ، وقام بتغيير إعدادات الهاتف، وإيقاف تشغيل الواي فاي.

​ثم يبين الفيديو الذي حصد أكثر من 13 مليون مشاهدة كيف يجلس الزوج وينتظر طلب زوجته المساعدة.

من جانبهم أشاد بعض المتابعين بفكرة الرجل واصفين إياها بأنها رائعة، بينما انتقد البعض الآخر الفكرة وكتب أحدهم :"ستتحدث إليك بالتأكيد... عن الطلاق"، وقال آخر: "ارقد في سلام. أعتقد أنك عشت حياة طيبة".