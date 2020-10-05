امرأة تفقد 55 كغ تقدم ثلاث نصائح بسيطة لفقدان الوزن

وفقًا لموقع Today، كانت المرأة دائمًا بدينة - في الصف السابع كانت تزن حوالي 125 كغ، ثم زاد وزنها عشرة كغ أخرى.
قالت كارلتون: "لطالما قلت لنفسي إنني خلقت فقط لأكون بدينة".
قبل عدة سنوات، ذهبت إلى مدينة ملاهي، حيث كانت قلقة باستمرار من عدم السماح لها بالركوب بسبب وزنها. بالإضافة إلى ذلك، تسبب التهاب المفاصل في إصابة ركبتيها. كل هذا أصبح الدافع لفقدان الوزن.
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{#WWAMBASSADOR} "THERE HAS NEVER BEEN A "SKINNY GEORGIA," FOR AS LONG AS I CAN REMEMBER I'VE BEEN OVERWEIGHT." . I've shared my journey a few times and this is usually a part of me telling my story. I've also said, maybe I was "average" weight as a baby.🤷🏾♀️ . In Elementary I was definitely bigger than my classmates. Middle school I distinctly remember being weighted and my teacher saying, "you're 275lbs" and just stared at me like I was supposed to change that. I have no clue what I weighted in high school but I didn't care to know, I just knew I was different than my friends. . I never knew a "ONEDERLAND Georgia," in my mind she'd never exist. In my mind that was a beautiful place but a place I wasn't a loud to enter. In my mind I defeated myself before I gave it a real try. . Though I didn't start until I was 6 months away from turning 40 years old, I'm so glad I didn't allow my mind to continue to dictate if I won or loss. I'm glad I didn't allow my mind to keep me from places I wanted to go (ONEDERLAND). I'm glad I no longer allowed my mind to say and believe I couldn't do it whatever I wanted to do. . @ww #WWAMBASSADOR #WW #MYWW #WWSEATTLE #WWFREEDOM #WWJUSTWORKS #WELLNESSTHATWORKS #122lbsEliminated #Fit #Workout #WWMOM #WWWIFE #PERSONALTRAINERINTRAINING #PersonalTrainer #STRENGTHTRAINING #EXCERCISE #FITMOM #WW40AndOver #WWOver40 #WEIGHTLOSSTRANSFORMATION #OVER100LBSLOST #Transformation
لتحقيق النتيجة المرجوة، كان على كارلتون مراقبة كمية وجبات الطعام بعناية، وكذلك البحث عن بدائل لبعض الأطعمة. بعد أربعة أشهر من بدء النظام الغذائي، بدأت في زيادة نشاطها البدني والذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ست مرات في الأسبوع. نتيجة لذلك، منذ نوفمبر 2017، فقدت ما يقرب من 55 كغ.
وأشارت إلى أنه لا داعي لتعيين مهام مستحيلة لنفسك - يكفي أن تبدأ بالمهام الصغيرة. لذلك، على سبيل المثال، اقترحت عدم زيادة النشاط البدني بشكل حاد، ولكن البدء في التجول في الحي لمدة خمس دقائق في اليوم لمدة أسبوعين.
أوصت كارلتون: "إذا كنت تريد التركيز على التغذية، فقط قرر أنك ستتناول سلطة كثيرة وصحية لمدة أسبوعين".
كما نصحت بممارسة الرياضة باستمرار والتغذية السليمة.
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