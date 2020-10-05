بعد استراحة منها ناجمة عن غضب... شريف منير يعود إلى الـ"سوشيال ميديا"

أعلن الفنان المصري، شريف منير، اليوم الاثنين، عن ظهوره من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حصوله على استراحة قصيرة منها.

وشارك منير متابعيه على موقع "إنستغرام" للصور والفيديوهات صورة له، واكتفى بتحيتهم قائلا: "صباح الخير".

View this post on Instagram صباح الخير . A post shared by Sherif Moneer (@sherifmoneerofficial) on Oct 4, 2020 at 8:00pm PDT

وكان شريف منير أعلن قبل شهر، عن حصوله على راحة من مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب "تعرضه لكم من الكراهية والحقد غير المبرر، على الرغم من أن تاريخه في التعامل مع الناس لم يشهد تجاوز قط".، بحسب بيان صادر عنه.

وتعرض الممثل المصري لهجوم وانتقادات بعد آخر صورة شاركها عبر "إنستغرام"، والتي تجمعه بالفنانين أحمد السقا وأحمد رزق على شاطئ البحر من إجازتهم الصيفية، والتي كتب فيها تعليقا أثار استفزاز العديد من متابعيه.

وأوضح شريف منير في بيان اعتزاله المؤقت لـ"السوشيال ميديا" أنه تعمّد كتابة ذلك التعليق المستفز على الصورة لكي يكشف من خلاله "نوعية معينة من الناس الذين لا يرغب في أن يكونوا متابعين له، ولكن للأسف الموضوع سلك مقصدا آخر لا يحبه لأن الناس ترى أنه من العادي إن يتعرض للسباب هو عائلته، لكن ليس من العادي إني يرد على الخطأ"، بحسب قوله.

View this post on Instagram A post shared by Sherif Moneer (@sherifmoneerofficial) on Sep 2, 2020 at 6:18pm PDT

وأثار شريف منير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، بداية من نشره صورة خاصة لابنتيه، ما جعله يتعرض لانتقادات لاذعة، الأمر الذي دفعه للرد على مهاجميه بعمل "حظر" لهم على حسابه على "إنستغرام"، وتحرير محاضر ضدهم لدى مباحث الإنترنت.