ثري مجهول يشتري واحدة من أندر الجواهر في العالم مقابل مبلغ ضخم... صور

بيعت ماسة بيضاء نادرة للغاية تزن أكثر من 100 قيراط، اليوم الاثنين، في مدينة هونغ كونغ، خلال مزاد علني جرى عبر الإنترنت، مقابل مبلغ مالي كبير.

وصف الحجر الذي يبلغ وزنه 102.39 قيراط بأنه "لا تشوبه شائبة" من قبل دار المزادات "سوثبيز"، وكان من نصيب مزايد عبر الهاتف لم يذكر اسمه مقابل 122 مليون دولار هونغ كونغ (15.7 مليون دولار أمريكي).

وقال توبياس كورميند، العضو المنتدب لشركة "دايموندز 77" لتجارة المجوهرات عبر الإنترنت إن "مشتري هذه الماسة أبرم صفقة رابحة"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأضاف أنه خلال أجواء عدم اليقين الاقتصادي، "يتهافت المستثمرون الأذكياء حاليا على شراء أصول الملاذات الآمنة البديلة مثل الألماس والعقارات والذهب".

#AuctionUpdate From HK$1 to HK$100+ million! The first world-class diamond ever auctioned without reserve, this 102.39-carat D Colour Flawless Diamond attracts strong bidding from around the world, and sells for HK$121.6m / US$15.7m! pic.twitter.com/fwyGpD2bzs — Sotheby's (@Sothebys) October 5, 2020

يوجد فقط سبعة ماسات بيضاء أخرى يزيد وزنها على 100 قيراط ومن نفس النوعية قد تم بيعها في المزاد العلني.

في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، تم بيع أكبر ماسة على الإطلاق في مزاد، تزن 163.41 قيراط، في جنيف بأكثر من 33.8 مليون دولار، بما في ذلك الرسوم والعمولات، وهو رقم قياسي عالمي في هذه الفئة.