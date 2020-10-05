وسط أنباء ارتباطها بداعية إسلامي... حلا شيحة تنفصل رسميا عن زوجها الكندي

أفادت تقارير مصرية، أمس الأحد، بانفصال الفنانة المصرية حلا شيحة، رسميا عن زوجها الكندي الجنسية.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد وقع الطلاق بين حلا شيحة وزوجها، ستيف مارك، برغبة كلا منهما في الشهر العقاري بالإسكندرية في منطقة المنشية، بعد فترة انفصال طويلة، وبحضور محام وكيل الزوجة حلا شيحة.

وكانت حلا شيحة قد كشفت في لقاء تلفزيوني أن طلاقها من زوجها الكندي يعود لسبب شخصي ، بعدما شعرت أنها لن تستطيع أن تستمر في حياتها معه، ولم يكن الفن هو السبب الرئيسي للطلاق.

وأشارت، إلى أن أولادها انقسموا وأصبح اثنان يعيشان معها في مصر واثنان يعيشان مع طليقها في كندا، مؤكدة أن علاقتها بابنتيها الأكبر اللتان تعيشان مع والدهما جيدة للغاية، مشددة على أن علاقتها مع طليقها جيدة، وهي متفقة معه على موضوع الأولاد.

يأتي انفصال حلا شيحة وسط أنباء متداولة حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ارتباطها بالداعية الإسلامي، معز مسعود، واستعدادهما للزواج خلال الفترة الماضية.

ومع تداول تلك الأنباء، شارك معز مسعود عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، اليوم الاثنين، صورة له من داخل صالة الألعاب الرياضية لأول مرة عبر حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل، وهو يضع السماعات على أذنيه، وأشار إلى الأغنية التي يحبها، وهي "It's my life" (إنها حياتي) للمطرب الأمريكي، جون بون جوفي.

وكان معز مسعود قد تزوج الفنانة المصرية، شيري عادل، وانفصل عنها في شهر أغسطس/ آب 2019، بعد زواج استمر عام.

ونشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل "السهام المارقة"، إذ أعلن بعدها "الثنائي" الأكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة أو محبي الداعية الإسلامي.

وعادت حلا شيحة إلى الأضواء والتمثيل وخلعت الحجاب في عام 2018، وكانت أول عودة فنية لها بمسلسل "زلزال" مع الفنان محمد رمضان.

وشاركت شيحة في بطولة مسلسل "خيانة عهد" في موسم دراما رمضان 2020، وهو من بطولة الفنانة يسرا وجومانة مراد وبيومي فؤاد.