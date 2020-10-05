الصين: الحظر الأمريكي على "تيك توك" انتهاك صارخ

أفاد مسؤول تجاري أن الصين قالت خلال اجتماع لمنظمة التجارة العالمية إن القيود الأمريكية على تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" تنتهك قواعد المنظمة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحجب تنزيل التطبيقين وأمرت "بايت دانس"، الشركة الصينية المالكة لتيك توك، ببيع عملياتها إلى شركة أمريكية، مرجعة ذلك إلى مخاوف أمنية، إلا أن قضاة أمريكيين شككوا في دفوع الحكومة.

وقال مسؤول تجاري مطّلع، طالبا عدم كشف هويته، إن ممثلا عن الصين قال خلال الاجتماع المغلق الذي عقد يوم الجمعة إن الإجراءات "تتعارض بوضوح مع قواعد منظمة التجارة العالمية ، وتقيد خدمات التجارة عبر الحدود وتنتهك المبادئ والأهداف الأساسية لنظام التجارة متعدد الأطراف".

وأضاف أن ممثل الصين وصف عدم تقديم واشنطن أدلة دامغة على أسباب الإجراءات التي اتخذتها بأنه "انتهاك صارخ" للقواعد.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة دافعت خلال نفس الاجتماع عن إجراءاتها، قائلة إنها تستهدف الحد من المخاطر على الأمن القومي، وكانت الإدارة الأمريكية قالت، في وقت سابق، إن الحكومة الصينية تصل إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين.

ولم يعلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي حتى الآن، ولم يرد مسؤول بالبعثة الصينية لدى منظمة التجارة بعد على طلب للتعليق.

ولن تسفر التصريحات الصينية عن أي نتائج في حد ذاتها، لكن بوسع بكين تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا.