روسية عمرها 91 عاما تفوز في مسابقة "ذا فويس"... فيديو

تمكنت الروسية دينا يودينا صاحبة الـ91 عاما، من حسم لقب مسابقة "ذا فويس +60" في نسخته الروسية.

دينا هي متقاعدة من بطرسبورغ كانت تعمل سابقا محامية ومهندسة وموظفة في مكتبة، وبدأت الغناء لأول مرة عند بلوغها سن 70 عاما.

وقال المغني، ليف ليشينكو، إن المشاركين في المسابقة تخطوا عمر 60 عاما، مؤكدين أن التقدم في العمر لا يمنع الإنسان من تحقيق إنجازات في المجالات كافة.

وقال مدير إدارة برامج الترفيه في القناة التلفزيونية الأولى، يوري أكسيوتا، إن المسابقة أقيمت في ظروف صعبة حين تواجه البلاد وخاصة المسنين خطر الإصابة بـ"كوفيد – 19"، مع العلم أن لا أحد من المشاركين أصيب بفيروس كورونا.