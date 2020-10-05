"ملكة المحيط"... فيديو لسمكة قرش عملاقة يزيد عمرها عن 50 عاما

تم اصطياد أنثى سمكة قرش يبلغ طولها 5.18 متر، ويعتقد أن عمرها يزيد عن 50 عام، لزرع بطاقة تعقب قبالة ساحل نوفا سكوشا الكندية.

وبحسب صحيفة "تايمز"، قال فريق الباحثين إنها واحدة من أكبر أسماك القرش التي رأوها على الإطلاق شمال غربي المحيط الأطلسي.

وتزن السمكة البيضاء الضخمة أكثر من 1.6 طن، حيث أجرى الباحثون 21 اختبارا وفحصا عن طريق الموجات فوق الصوتية، وحصلوا على عينات من الدم والجلد والعضلات، وأجروا اختبارات السموم والبكتيريا.

وأوضح الباحثون أن السمكة كانت كبيرة الحجم، حتى أن ارتفاع زعنفتها قارب طول الغواص الذي وقف بجانبها.

وأطلِق على السمكة لقب "ملكة المحيط".

وأشار فريق البحث إلى أن أسماك القرش تلعب دورا مهما في الحفاظ على مخزون الأسماك أمام زيادة أعداد الفقمة.

يذكر أن سمكة القرش التي أطلقوا عليها اسم نوكومي؛ تيمنا بإحدى الجدات من أساطير سكان أمريكا الأصليين، كانت تأكل عدة فقمات عند اصطيادها.