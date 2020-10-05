أول فنان مصري يخضع لتجربة لقاح كورونا... فيديو

أعلن الفنان المصري ونجم المسلسل الرمضاني "رجالة البيت"، مشاركته في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية لاختبار لقاح كورونا، والتي تجريه وزارة الصحة والسكان.

وقال أحمد فهمي في تدوينة عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، اليوم الاثنين: "فخور بمشاركتي في المرحلة التالتة من التجربة الإكلينيكية اللي مصر بتعملها، لاختبار لقاح ضد الكورونا".

وتابع: "سعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية. وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك".

وأضاف في مقطع فيديو نشره: "أنا في مركز طبي، فى دراسة تحت رعاية وزارة الصحة أدعمها وهي من أجل الانسانية، وجاي أخذ لقاح فيروس كورونا، وأتمنى الناس تشاركني التجربة".

وأردف: "العملية كلها من ساعة ما دخلت المركز استغرقت حوالي ساعة أو ساعة إلا ربع، وهيفضلوا متابعين معايا طول السنة القادمة عن الطريق التليفون أو المقابلات، وسعيد جدا بالمشاركة في التجربة اللي حبيت أشاركها معاكم".