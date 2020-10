أول فنان مصري يخضع لتجربة لقاح كورونا... فيديو

View this post on Instagram

لاختبار لقاح ضد الكورونا، وسعيد إني أكون جزء من الحملة اللي بتشجع الناس اننا نعمل حاجة مهمة ومفيدة لأجل الإنسانية وعشان التجربة تكمل، محتاجين لسه أعداد كتير تيجي تشارك @mohpegypt @forhumanityegypt