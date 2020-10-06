عمدة يتنازل عن جزء من راتبه لتأمين أجرة عامل تنظيف مقبرة البلدة

وقال دهان لصحيفة "لو باريزيان"، إن حصة بلدته تراجعت من 190 ألف يورو في السنة إلى 77 ألف يورو، إلا أن واجبه يفرض عليه الاستمرار في تقديم الخدمات للسكان البالغ عددهم 1343 شخصا وأهمها خدمات النظافة.

وكشف دهان عن شكوى أسرة أحد المتوفين من الحالة السيئة لمقبرة البلدة بسبب العجز في توفير أجرة عامل يتولى تنظيفها.

وتستخدم البلدية أربعة عمال للنظافة، أحدهم سيحال للتقاعد قريبا وآخر يعاني من أزمة صحية، لذلك لم يكن أمام رئيس البلدية سوى تشغيل شاب من أهالي البلدة بدوام كامل.

ولم تكن الميزانية تسمح سوى بتشغيل الشاب دوام شبه كامل، ليقرر العمدة البالغ من العمر 54 عاما التنازل عن 600 يورو من مرتبه الشخصي والاكتفاء بمبلغ 1672 يورو.

ويرى مساعدو العمدة أنهم لا يحصلون على أجور توازي ما يبذلونه من جهد، إلا أن عمدتهم يصف نفسه بأنه "جندي في خدمة الجمهورية".