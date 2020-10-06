نهاية "مفجعة" لرحلة علاج أسنان في تركيا

توفي رجل أيرلندي وترك اثنان من أصدقائه في حالة حرجة، عقب رحلة لعلاج الأسنان في تركيا.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، توجه الشبان الثلاثة إلى مدينة مارماريس التركية في رحلة علاجية، يوم السبت الماضي، حيث سافر الثلاثي من أيرلندا الشمالية للخضوع لعملية تبييض الأسنان في تركيا.

وتناول الشبان الثلاثة أدوية مرتبطة بالعلاج، قبل أن يعثر عليهم فاقدي الوعي في شقة مستأجرة في مارماريس.

وكشفت التقارير أن الضحية يدعى ريتشارد مولوي ويبلغ من العمر 33 عاما، فيما تحسنت حالة صديقيه ديكلان كارسون وآرون كالاهان بعدما دخلا في غيبوبة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية: "ندعم أسرة المتوفي في تركيا ونحن على تواصل مع السلطات التركية".

ووصف النائب البرلماني جون فينوكين ما حدث بـ"المأساة المفجعة للغاية".