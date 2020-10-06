الهند... عجل بثلاث عيون تجسيدًا للإله الهندوسي شيفا... فيديو

تحول عجل ولد بثلاث عيون في قرية هندية إلى رمز ديني، يتوافد إليه الهندوس من القرى المجاورة، لاستجلاب الحظ والتبرك به، معتبرين أنه يجسد إله شيفا الهندوسي.

وبحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني، فإن صاحب العجل "راغيش" يتفاخر بالمعجزة التي حلت على قريته "تاميل نادو" في كولاثور بجنوب الهند، لأن أرضه شهدت تجسيداً لإله شيفا الهندوسي ذي العين الثالثة وسط جبينه، التي تنفث النيران وتجلب الدمار.

Three-eyed calf born in India is worshiped as an incarnation of the Hindu god Shiva pic.twitter.com/J3sJxINZIb — RT (@RT_com) October 5, 2020

ومنذ لحظة علمهم بالخبر، بدأ كثيرون من الهندوس يزورون "العجل المعجزة"، معتبرين أنه سيجلب الحظ إليهم وإلى أراضيهم، وأنه سيتمتع ببصيرة وحكمة تعودان بالخير على حياتهم.

Bow down to this cow! A unique three-eyed calf has been discovered in India & is now being worshipped as a Hindu god. pic.twitter.com/97cQw4hraP — The Today Show (@TheTodayShow) September 15, 2014

ولفت الموقع إلى أن البقرة في الهندوسية "رمز مقدس" يجب حمايتها، لصفاتها اللطيفة المتمثّلة بتقديم اللبن والمنتجات الغذائية النباتية. أما الإله شيفا، فيعتبرون أن عينيه الاثنتين تمثّلان الحكمة والبصيرة، والثالثة وسط رأسه تمثل النار.